ሲንቄ፡ የሴቶች የፍትህ እና የእኩልነት በትር

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ሲንቄ፡ የሴቶች ፍትህ እና የእኩልነት በትር
31 ሜይ 2018
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https://www.bbc.com/amharic/news-44315976
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ጥቁሮች በሩሲያ
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ከአቶ ይልቃል ጌትነት (ኢንጂነር) ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ
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ለሽ ነው ከእንግዲህ
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ዓለማቀፍ ህብረት ለፍትህ -ለኢትዮጵያዊያን ጉዳይ -የተሰኘው ተቋም ሀላፊ ኪዳኔ ዓለማየሁ
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የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ሃላፊ ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን
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