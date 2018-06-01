የዓለም ዋንጫ ሊጀመር ሁለት ሳምንታት ቀሩት
32 የዓለም ሃገራትን የሚያሳትፈው ሃያ አንደኛው የዓለም ዋንጫ ሊጀመር 2 ሳምንታት ብቻ ቀርተውታል። አዘጋጇ ሩሲያ ስልሳ አራቱን ጨዋታዎች ለማስተናገድ 12 ስታዲየሞችን አዘጋጅታ እየጠበቀች ነው።
ከስቴዲየሞቹ መካከል ጥቂቶቹን እናስቃኛችሁ።
ሉዥኒኪያ ሰታዲየም
81 ሺህ ተመልካቾች ማስተናገድ የሚችለው ሉዥኒኪያ ሰታዲየም ከሁሉም ትልቁ ሲሆን የመክፈቻው እና የዋንጫው ጨዋታዎች የሚካሄዱበት ነው።
በዋና ከተማዋ ሞስኮ የሚገኘው ይህ ስታዲየም፤ ከክረምቱ ውድድር በኋላ የዓለም ዋንጫ፣ የአውሮፓ ዋንጫ እና የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታዎችን በማስተናገድ በዓለማችን አምስተኛው ይሆናል።
በዚህ ስታዲየም 1982 ላይ የሩሲያው ስፓርታክ ሞስኮ ከኤች ኤፍ ሲ ሃርሊም ጋር ባደረገው ጨዋታ ወቅት መውጫ በሩ ላይ ባጋጠመ የሰዎች መጨናነቅ 66 ተመልካቾች ሞተው ነበር።
ስፓርታክ ስታዲየም
ሌላኛው ከ43 ሺህ በላይ ተመልካቾች የሚያስተናግደው ስፓርታክ ስታዲየም ነው። 22 ጊዜ የሩሲያ ሊግ አሸናፊ ሆኑት ስፓርታክ ሞስኮዎች የሚጠቀሙበት ይህ ስታዲየም ከውጪ በኩል በአልማዝ ያሸበረቀው ነው።
አፍሪካን የወከሉት ሴኔጋል እና ቱኒዚያ የምድብ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት በዚህ ስታዲየም ነው።
ካዛን አሬና
ካዛን አሬና፤ አዲሱ ዌምብሌይ እና የአርሰናሉ ኤምሬትስ ስታዲየሞችን ንድፍ የሰሩ ባለሙያዎች 45 ሺህ ተመልካቾችን እንዲያስተናግድ አድርገው ተጠበውበታል።
እንደ ዋና ያሉ ስፖርታዊ ውድሮችን ጭምር ለማስተናገድ የተሰራው ይህ ስታዲየም በሁለገብነቱ ይታወቃል።
በውድድሩ ከፍተኛ ግምት ያገኙት ፈረንሳይ፣ ስፔን እና ጀርመን የመጀመሪያ ዙር የምድብ ጨዋታቸውን በዚህ ስታዲየም ያደርጋሉ።
ካሊኒንግራድ ስታዲየም
ከታዋቂው የጀርመን ቡድን ባየር ሙኒክ ስታዲየም አሊያንዝ አሬና ጋር ተመሳስሎ የተሰራው ይህ ስታዲየም 35 ሺህ ሰዎችን ማስተናገድ ይችላል።
ከዓለም ዋንጫ መጠናቀቅ በኋላ ይህ ስታዲየም 10 ሺህ መቀመጫዎች የሚቀነሱበት ሲሆን ሌላኞቹ የአፍሪካ ተወካዮች ናይጄሪያ እና ሞሮኮ የምድብ ጨዋታቸውን ያደርጉበታል።