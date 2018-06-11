በዲላ ዩኒቨርስቲ የቦምብ ጥቃት ደረሰ
በዲላ ዩኒቨርስቲ ኦዳአያ ግቢ አርብ ምሽት ሰኔ 01/2010 ዓ.ም በተጣለ የእጅ ቦምብ ዘጠኝ ተማሪዎች ጉዳት እንደረሰባችው ዩኒቨርስቲው አስታውቋል።
የዩኒቨርስቲው የህዝብ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ሄኖክ ንጉሴ ለቢቢሲ እንደተናገሩት የቦምብ ጥቃቱ የደረሰው ከምሽቱ 3፡30 አካባቢ በግቢው ውስጥ በሚገኘው የማህበራዊ ሳይንስ ቤተ-መፅሃፍት ውስጥ በጥናት ላይ በሚገኙ ተማሪዎች ላይ ነው።
በጥቃቱም ስምንት ተማሪዎች ቀላል ጉዳት እንደደረሰባቸው፣ እኒህም ተማሪዎች ከተደረገላቸው የህክምና እርዳታ በኃላ በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ዳይሬክተሩ አክለው ገልፀዋል።
በሌላ በኩል ከባድ ጉዳት የደረሰበት አንድ የአውቶሞቲቭ ኢንጂነር ተማሪ በማገገም ላይ ስለመሆኑ ተወስቷል።
ጥቃቱ ከደረሰ በኃላ የፀጥታ አካላት የጥበቃ እና የምርመራ ስራቸውን እንደጀመሩ የጠቀሱት አቶ ሄኖክ የመማር ማስተማር ስራው ከቅዳሜ ሰኔ 2/2010 ጀምሮ እንዲቀጥል መደረጉን አብራርተዋል።
ይሄ ዜና እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ የጥቃቱ አድራሽ ማንነት እና ምክንያት ይፋ አልተደረገም።
ምርመራውን እያከናወኑ ካሉ የህግ አስፈፃሚ አባላት መካከል የተወሰኑት ለማናገር ያደረግነው ጥረት አልተሳካም።