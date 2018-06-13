የዓለም ዋንጫ 2018፡ ስለ ዓለም ዋንጫ ሊያውቋቸው የሚገቡ ሰባት ነጥቦች
|የ2018 የፊፋ ዓለም ዋንጫ በቢቢሲ
|አዘጋጅ፡ ሩሲያ ቀን፡ ከሰኔ 7/2010 እስከ ሐምሌ 8/2010
|ቀጥታ ስርጭት፡ በቢቢሲ ቲቪ፣ ቢቢሲ ራዲዮ እና ቢቢሲ ስፖርት ድረ-ገጽ። ተጨማሪ መረጃዎች በሬድ በተን፣ ኮኔክትድ ቲቪ እና ሞባይል መተግበሪያዎች ላይ ይገኛሉ።
እውን ጀርመኖች ፍጹም ቅጣት ምት ላይ ጎበዞች ናቸው? አዘጋጅ መሆን ምን ያህል ጠቀሜታ አለው? የትኛው የጀርመን ተከለካይ ከክርስቲያኖ ሮናልዶ እኩል በዓለም ዋንጫ ላይ ጎሎችን አስቆጥሯል?
የዓለም ዋንጫ ስሜት በተሟሟቀበት በአሁኑ ወቅት እነኚህንና ሌሎች ጥያቄዎችን እንመልሳለን።
1. የዓለም ዋንጫን እነማን አነሱ?
ብራዚል ውድድሩን አምስት ጊዜ በማሸነፍ ቀዳሚ ናት። ለመጨረሻ ጊዜ ዋንጫውን ያነሱት እ.አ.አ በ2002 ነው። በ2014 የውድድሩ አዘጋጅ የነበሩ ቢሆንም ግማሽ ፍጻሜ ላይ በጀርመን 7 ለ 1 ተሸንፈዋል።
ከአውሮፓ እና ከደቡብ አሜሪካ ሃገራት ውጭ ውድድሩን ያሸነፈ ሃገር የለም። ባለፉት ሶስት ውድድሮች ጀርመን፣ ስፔንና ጣሊያን ማሸነፋቸውን ተከትሎ አውሮፓ 11 ጊዜ ባለድል ስትሆን ደቡብ አሜሪካ 9 ጊዜ አሸንፋለች።
2.ብዙ ጎሎችን እነማን አስቆጠሩ?
ጀርመናዊው ጎል አነፍናፊ ሚሮስላቭ ክሎስ በአራት የዓለም ዋንጫዎች 16 ጎሎችን አስቆጥሮ ሰንጠረዡን ይመራል። በ2016 ራሱን ከእግር ኳስ ቢያገለም ወደ ሩሲያው የዓለም ዋንጫ የጀርመን አሰልጣኞች ቡድን አባል በመሆን ያቀናል።
ብራዚላዊው ሮናልዶ በ 15 ጎሎች ሁለተኛ ደረጃን ይዟል። ብራዚላዊው በ2002ቱ የዓለም ዋንጫ ብቻ ስምንት ጎሎችን አስቆጥሯል።
ፈረንሳዊው ጀስት ፎንይቴይን በአንድ ውድድር ብዙ ጎሎችን በማስቆጠር ክበረ ወሰኑን ይዟል። በ1958ቱ የዓለም ዋንጫ በስድስት ጨዋታዎች 13 ጎሎችን አስቆጥሯል።
3. የአሁኑኖቹ ተጫዋቾችስ?
በዓለም ዋንጫው ከ10 ጎል በላይ ካስቆጠሩ ተጫዋቾች መካከከል በተጫዋችነት ወደ ሩሲያ የሚያመራው ጀርመናዊው ቶማስ ሙለር ብቻ ነው።
ብዙ ጎሎችን በማስቆጠር በመምራት ላይ የሚገኘውን የሃገሩን ልጅ ሚሮስላቭ ክሎስ ላይ ለመድረስ በአንድ ውድድር ካስቆጠረው አምስት ጎል በላይ ስድስት ጎሎችን ሩሲያ ላይ በስሙ ማስመዝገብ አለበት።
ባለፈው ዓለም ዋንጫ ብዙ ጎሎችን በማስቆጠር ወርቅ ጫማውን የወሰደው ሃሜስ ሮድሪጌዝ በዚህኛው ውድድርም ይህን ካሳካ ከምርጥ ተጫዋቾች መካከል ራሱን ያሰልፋል።
በዚህ ሰንጠረዥ ላይ በብቸኝነት የሚገኘው የተከላካይ መስመር ተጫዋች ራፋኤል ማርኩዌዝ ነው። ማርኩዌዝ ሀገሩ ሜክሲኮን በመወከል አምስተኛ የዓለም ዋንጫው ላይ የሚሳተፍ ሲሆን እስካሁን ከክርስቲያኖ ሮናልዶ እኩል በውድድሩ ላይ ጎሎችን አስቆጥሯል።
4. እንደዚህ ቀደሙ ቡድኖች ወደ ጎል ኳሶችን እየሞከሩ አይደለም
ኦፕታ የተሰኘው የስፖርት መረጃዎችን የሚሰበስብ ተቋም ከ1966 የዓለም ዋንጫ ጀምሮ መረጃዎችን መሰብሰብ ከጀመረ በኋላ ያለፈው የዓለም ዋንጫ በጨዋታ አነስተኛ የግብ ሙከራ የተደረገበት ነው። ከዚህ በተለየ ግን በ2014 በእያንዳንዱ ጨዋታ 2.7 ጎሎች የተቆጠሩ ሲሆን ከ1982ቱ የስፔን የዓለም ዋንጫ በኋላ ግን ይህ ከፍተኛው ነው።
ከርቀት የሚደረጉ ሙከራዎችም እየቀነሱ መጥተዋል። ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ያለፈውን የዓለም ዋንጫ እና ኦፕታ ሥራ ከጀመረበት እና እንግሊዝ ዋንጫ ካነሳችበት የ1966ቱ ውድድር ጋር ማወዳደር ነው።
በ1966ቱ የዓለም ዋንጫ ከፍጹም ቅጣት ክልል ውጭ የሚደረጉ ሙከራዎች ከፍጹም ቅጣት ክልል ውስጥ ከሚሞከሩት በሁለት እጥፍ የሚበልጥ ነው። በ2014ቱ ግን ከ20ዎቹ ሙከራዎች አብዛኛዎቹ የተደረጉት ከፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውስጥ ነው።
5. እንግሊዝ ልትቸገር ብትችልም ፕሪሚር ሊጉ ተጽዕኖው ከፍተኛ ነው
እንግሊዝ በ1966 ዋንጫውን ካነሳች በኋላ ሩብ ፍጻሜውን ማለፍ የቻለችው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ይህ ግን ብሔራዊ ቡድኖች የሚመርጧቸውን ተጫዋቾች ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንዳይሆን አላስገደዳቸውም።
እንደላሮይ ሳኔ፣ ማርኮስ አሎንሶ እና ዴቪድ ሉዊዝ ያሉት ለብሄራዊ ቡድኖቻቸው መመረጥ ባይችሉም ፕሪሚር ሊጉ ከየትኛውም ሊግ በላይ ተጨዋቾችን አስመርጧል።
ቡድኖች የዓለም ዋንጫ ተሳታፊ ተጫዋቾቻቸውን ሲያሳውቁ 130 ተጫዋቾች ከእንግሊዝ ሶስት ሊጎች ተመርጠዋል። ከስፔን 81 ሲመረጡ ከጀርመን ደግሞ 67 ናቸው የተካተቱት። ኡራጓይ፣ ሳዑዲ አረቢያ እና ሩሲያ ብቻ ናቸው እንግሊዝ የሚጫወት ተጫዋች በቡድናቸው ያላካተቱ የውድድሩ ተሳታፊዎች።
እንግሊዝ ከዚህ በላይ ሁሉንም 23 ተጫዋቾቿን ከሃገሯ ሊግ ያስመረጠች ሀገር ለመሆን በቅታለች። ስዊዲን እና ሴኔጋል ደግሞ በሊጎቻቸው የሚጫወቱ ተጫዋቾችን ያልመረጡ ቡድኖች ሆነዋል።
6. አዘጋጅ ቡድን ምን ያህል ውጤታማ ይሆናል?
ማንም የብራዚል ቡድን አባል ሁለት ጊዜ አዘጋጅተው ስለገጠማቸወ ነገር እንዲያስታውሱት አይፈልጉም። በ1950 የፍጻሜ ጨዋታ በኡራጓይ በመሸነፍ እና በ2014 ደግሞ በጀርመን 7 ለ 1 በመረታት ሃገራዊ ውርደት አስተናግደዋል።
ሌሎች ሃገራት ግን በደጋፊ ፊት ሲጫወቱ የተሻለ ብርታት ያገኛሉ። ሩሲያም ይህን ተጠቅማ ኡራጓይ፣ ግብጽ እና ሳዑዲ አረቢያ ከሚገኙበት ምድብ በማለፈ ቀጣዩን ዙር ለመቀላቀል ተስፋ ሰንቃለች።
ሩሲያ ይህንን ካሳካች አዘጋጅ ሆና ከምድቡ ማለፍ ያቃታት ሃገር ደቡብ አፍሪካ ብቻ ትሆናለች።
7. የፍጹም ቅጣት ምት ዋጋ
ስለፍጹም ቅጣት ምት መረጃ የሌለው የዓለም ዋንጫ ታሪክ የለም።
ጀርመን እስካሁን በፍጹም ቅጣት ምት ተሸንፋ የማታውቅ ሲሆን አራት የፍጹም ቅጣቶችን አሸንፋለች። ከ1982 ጀምሮ በተከታታይ 15 የፍጹም ቅጣት ምቶችን ማስቆጠርም ችላለች።
እንግሊዝ ደግሞ በዓለም ዋንጫ የፍጹም ቅጣት ምት ታሪክ መጥፎ ውጤት ያላት ቡድን ናት። እስካሁን ሶስት ጊዜ በመሸነፍ ምንም ድል አላስመዘገበችም።
ጣሊያንም አስከፊ በሆነ ሁኔታ በፍጹም ቅጣት ምት ሶስት ጊዜ ከውድድሩ ውጭ ሆናለች። በተለይ ደግሞ በ1994ቱ የዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ሮቤርቶ ካርሎስ የሳታት ፍጹም ቅጣት ምት ከሁሉም በላይ ትታወሳለች። በ2006ቱ የዓለም ዋንጫ ፍጹም ቅጣት ምት ፈረንሳይን በማሸነፍ ዋንጫ ያነሱበት ግን ይህን ስሜት የሚያድስ ነው።
ግራፊክ ዲዛይን በጆይ ሮክሳስ እና ሳንድራ ሮድሪጌዝ ቺሊዳ