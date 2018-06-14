"አንዳርጋቸው ይለቀቅ አለበለዚያ ሥልጣኔን እለቃለሁ"
ማክሰኞ ግንቦት 21 2010 ዓ.ም ከእስር የተፈቱት አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ ነፃ ከወጡ በኋላ በቤተሰቦቻቸው መኖሪያ ከተደረገላቸው ሞቅ ያለ አቀባበል ባሻገር ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ (ዶ/ር) ጋር በጽህፈት ቤታቸው ተገናኝተው ከአንድ ሰዓት ተኩል በላይ መወያየታቸውን ለቢቢሲ ሃርድ ቶክ ተናግረዋል።
አቶ አንዳርጋቸው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ስላደረጉት ውይይት ለየትኛውም የሀገር ውስጥና የውጭ መገናኛ ብዙሃን ሳይናገሩ ቆይተው ለቢቢሲ አንዳንድ ጉዳዮችን አንስተው ተናግረዋል።
አቶ አንዳርጋቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተለየያዩ ተፎካካሪ ኃይሎች ጋር ምን አይነት እርምጃ ለመውሰድ ስለማሰባቸው እንደገለፁላቸውና በዚህም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር እምነት እንዳደረባቸውም ገልፀዋል።
"ሰው እየሳቀ መሞት እንደሚችል አሳያችኋለሁ ነበር ያልኳቸው'' አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በኢህአዴግ ውስጥ የእርሳቸውን መፈታት የማይፈልጉ ግለሰቦች እንደነበሩ እንደነገሯቸውና እርሳቸው ግን "ልቀቁት አለበለዚያ ሥልጣኔን እለቃለሁ" በማለት እንደተከራከሩ እንደነገሯቸው ገልፀዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለእርሳቸው መለቀቅ ያላቸውን ሥልጣንና ኃላፊነት አደጋ ላይ መጣላቸውን መስማታቸው ለመቀራረባቸው አንድ ምክንያት እንደሆነ አቶ አንዳርጋቸው ተናግረዋል።
"እነዚህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ትክክለኛ ቃላት ናቸው፤ ደግሞም አምናቸዋለሁ፤ ምክንያቱም በግንባሩ ውስጥ የእኔን መፈታት በተመለከተ ሊገጥማቸው የሚችለውን ተግዳሮት አውቃለሁ" ሲሉ ለቢቢሲ ሃርድ ቶክ ገልፀዋል።