አልጀሪያ ፈተና እንዳይሰረቅ የኢንተርኔት አገልግሎትን አቋረጠች
አልጀሪያ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ፈተናን እንዳያጭበረብሩ በማለት በኃገር ዓቀፍ ደረጃ የኢንተርኔት አገልግሎትን አቋረጠች።
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፈተና በሚካሄድበት ወቅት ለአንድ ሰዓት ያህል በተንቀሳቃሽ ስልክም ይሁን በኮምፒውተር ላይ የኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ የሚቋረጥ ሲሆን፤ ፈተናዎቹ ተሰርቀው እንዳይወጡ ለመከላከል እንደሚያግዝም ተገልጿል።
የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡም ፈተናው በሚካሄድባቸው ለአምስት ቀናቶች ይቀጥላል።
ውሳኔውም ከሁለት ዓመታት በፊት በፈተና ወቅት ማጭበርበርን ተከትሎ ነው።
ጥያቄዎች ከፈተናው በፊት እንዲሁም በፈተናው ወቅት ተሰርቀው በመውጣታቸው ነው።
በዚህም የተነሳ ባለስልጣናት የኢንተርኔት አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶችን የማህበራዊ ሚዲያ አገልግሎቶችን እንዲያቋርጡ በባለፈው ዓመት ቢጠይቁም ይህ በቂ ሆነ አልተገኘም።
የትምህርት ሚኒስትሯ ኑሪያ ቤንጋብሪት አናሀር ለተባለው የአልጀሪያ ጋዜጣ እንደገለፁት በፈተናው ወቅት የፌስቡክ አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ እንደሚቋረጥ ነው።
ጨምረውም "ምንም እንኳን ይህ ውሳኔ ምቾት ቢነሳንም፤ ፈተናው ተሰርቆ ሊወጣ እንደሚችል ስለምናስብ ይህንን ሁኔታ ለመከላከል ነው" ብለዋል።
በተጨማሪም በትምህርት ቤት ውስጥ የኢተንተርኔት አቅርቦት የሚሰጡ ማናቸውም የኤሌክትሮኒክ ቁሳቁሶች በ2000ዎቹ የፈተና አዳራሾች የተከለከሉ ሲሆን፤ በመግቢያዎቹ ላይም የብረት መቆጣጠሪያ መፈተሻ መሳሪያ ተገጥሞላቸዋል።
ይህንንም ለመቆጣጠር ካሜራዎች መገጠማቸውን የትምህርት ሚኒስትሯ የገለፁ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ፈተናዎቹ የሚታተሙበት ቤቶቹም የስልክ አገልግሎትን እንዲቋረጥ የሚያደርግ መሳሪያ ተገጥሟል።
70 ሺ ተማሪዎች ለፈተና እንደሚቀመጡ ተገልጿል።