የደቡብ ሱዳኑ ማቻር ሃገር ሊቀይሩ ነው
በቁም እሥር ደቡብ አፍሪቃ የሰነበቱት የደቡብ ሱዳን አማፂ ቡድን መሪ ሪዬክ ማቻር ወደ ሶስተኛ ገለልተኛ ሃገር ሊዛወሩ እንደሆነ ተነግሯል።
ይህ የሆነው ሃገሪቱን ወደ አንፃራዊ ሰላም ሊመራ እንደሚችል ተስፋ ተጥሎበት በነበረው የአዲስ አበባው ድርድር ወቅት ነው።
ምንም እንኳ የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝደንት ሳልቫ ኪር እና ተቃዋሚው ሪዬክ ማቻር ከሁለት ዓመታት በኋላ ዓይን ለዓይን ቢተያዩም ስምምነት ላይ ሊደርሱ አልቻሉም።
ድርድሩን የመሩት የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚስትር አብይ አሕመድ ሁለቱን መሪዎች ለማስማማት ብዙ ቢጥሩም 'አመድ አፋሽ' ሆነዋል።
ለሁለት ዓመታት ያህል በቁም እሥር ላይ የነበሩት ማቻር ግን ስሟ ወዳልተጠቀሰ ሶስተኛ ሃገር ተዛውረው በነፃነት እንዲኖሩ ስምምነት ተደርሷል።
ፕሬዝደንት ሳልቫ ኪር ከቀድሞ ምክትላቸው ጋር በሽግግር መንግሥት ተጣምረው እንዲሰሩ የቀረበላቸውን ጥሪ 'አንገቴን ለካራ' በማለት ፉርሽ አድገውታል።
ለሁለት ቀናት በአዲስ አበባ የተካሄደው ስብሰባ በእርስ በርስ ጦርነት እየታመሰች ላለችው ደቡብ ሱዳን ሰላም ያመጣል ተብሎ ቢጠበቅም ውጤት አልባ ሆኗል።
በቀጣይ በካርቱም እና ናይሮቢ ሊካሄድ የታቀደው ስብሰባ በጦርነቱ ምክንያት ለደቀቀው የሃገሪቱ ምጣኔ ሃብት መፍትሄ ያበጃል ተብሎ ይጠቃል።
በተፈጥሮ ሃብት በተለይም ነዳጅ የካበተችው የዓለማችን በዕድሜ ትንሿ ሃገር ደቡብ ሱዳን ሰላም ከራቃት ዓመታት ተቆጥረዋል።
የአዲስ አበባውን ድርድር የመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ "ሰላም የማይስማማችሁ ከሆነ አማራጮችን ከመጠቀም ወደኋላ አንልም" የሚል መልዕክት አስተላልፈዋል።
በአውሮፓውያኑ 2013 ጀምሮ በሃገሪቱ በተከሰተው ግጭት ምክንያት አስር ሺዎች ሕይወታቸውን ሲያጡ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል።