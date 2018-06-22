ዶ/ር መረራ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሊመለሱ ነው
የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበር የሆኑት እና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለበርካት ዓመታት የፖለቲካል ሳይንስ መምህር የነበሩት ዶ/ር መረራ ጉዲና፤ ለሶስት ዓመታት ያክል ውላቸው ተቋርጦ ወደ ነበረበት የመምህርነት ሥራቸው ሊመለሱ እንደሆነ ለቢቢሲ ተናገሩ።
''ወደ ሥራ ገበታዬ እንደመለስ የበላይ አካላት ወስነዋል፤ የፖለቲካል ሳይንስ ትምህርት ክፍልም ጥያቄውን ተቀብሏል'' ሲሉ ዶ/ር መረራ ተናግረዋል።
ይሁን እንጂ አሁንም ቢሆን የአካዳሚክ ኮሚሽኑን ይሁንታ ማግኘት እንዳለባቸው ዶ/ር መረራ ጨምረው አስረድተዋል።
ዶ/ር መረራ ጉዲና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካል ሳይንስ እና ዓለም-አቀፍ ግኑኘነት ትምህርት ክፍል ውስጥ ለበርካታ ዓመታት ሲያስተምሩ ቆይተዋል። ከሶስት ዓመታት በፊት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር የነበራቸው የሥራ ውል ተቋርጦ ከመምህርነት ሥራቸው እርቀው ቆይተው ነበር።
ዶ/ር መረራ ህዳር 2009 ዓ.ም ከአውሮፓ ጉብኝታቸው ከተመለሱ በኋላ በአውሮፓ ቆይታቸው ወቅት ''ከአሸባሪ'' እና ''ጸረ-ሰላም'' ቡድኖች ጋር ግንኙነት በማድረጋቸው በወቅቱ ታውጆ የነበረውን የአስቸኳይ የጊዜ አዋጅ ተላልፈዋል ተብለው በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል።
በቅርቡ መንግሥት የእስረኞች ክስ እንዲቋረጥ ሲያደርግ ዶ/ር መረራም መለቀቃቸው ይታወሳል።
በተያያዘ ዜናም ዶ/ር ዳኛቸው አሰፋ ወደ ዩኒቨርስቲው እንዲመለሱ እና ማስተማር እንዲጀምሩ ማመልከቻ ማስገባታቸውን ገልፀው እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ምላሽ እንዳልተሰጣቸው ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ሆኖም ግን በጎ ምላሽን ከዩኒቨርስቲው እንደሚጠብቁ ገልፀዋል።