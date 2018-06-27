ኢትዮጵያዊው የሽብር ተጠርጣሪ በእንግሊዝ ተያዘ
በእንግሊዝ ዌስትሚኒስትር ውስጥ የሽብር ጥቃት ለመፈጸም ሲያቅድ የነበረና ለታሊባን ፈንጂዎችን ሲሰራ የነበር አንድ እንግሊዛዊ የቧንቧ ሰራተኛ ፍርዱን እየተጠባበቀ ነው።
ካሊድ አሊ የ28 ዓመት ወጣት ሲሆን፤ በሚያዚያ 2017 ዓ.ም ሶስት የስለት መሳሪያዎችን ይዞ በቁጥጥር ስር ውሏል።
ክሱን የሚከታተሉት ዓቃቤ ህጎች እንደሚሉት ካሊድ አሊ ፖለቲከኞችን፤ ፖሊሶችንና ሰላማዊ ሰዎችን ለመግደል እቅድ ነበረው ብለዋል።
ካሊድ ከፖሊስ ጋር በነበረው ቃለ ምልልስ ለእንግሊዝ ባለስልጣናት መልዕክት ማስተላለፍ ፈልጎ እንደሆነና በቁጥጥር ስር ሲውል ይዟቸው የነበሩት የስለት መሳሪያዎች ግን የራሱን ደህንነት ለመጠበቅ እንደሆነ ገልጿል።
በመጪው ሃምሌ ለፍርድ የሚቀርበው ካሊድ በእናቱ ኢትዮጵያዊ በአባቱ ሶማሊያዊ ሲሆን ላለፉት አራት ዓመታት ፖሊስ እያንዳንዱ እንቅስቃሴውን ሲከታተለው ነበር።
ቤተሰቦቹ በ1992 ወደ እንደግሊዝ የመጡ ሲሆን፤ ስምንት ልጆችን ወልደዋል።
ካሊድ ኤድመንተን ከተማ ውስጥ አድጎ የጋዝ ምህንድስና እና የቧንቧ ስራ አጥንቷል።
ከቅርብ አመታት ወዲህ ግን በሃይማኖት እና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ማተኮር እንደጀመረ ተገልጿል።
ኢትዮጵያዊት እናቱ ባለፈው ዓመት በመኝታ ቤቱ ውስጥ አራት የስለት መሳሪያዎች እንዳገኘች ለፖሊስ ተናግራ ነበር።
ካሊድ አሊ በ2011 ወደ አፍጋኒስታን የተጓዘ ሲሆን፤ ለአምስት ዓመታት ቦንብ ሲሰራ እንደነበር ተገልጿል።
በ2016 ቱርክ ውስጥ የሚገኘው የእንግሊዝ ኤምባሲ ውስጥ ተገኝቶ ፓስፖርቱ ስለጠፋበት ጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ እንዲዘጋጅለት ጠይቆ ነበር።
ወደ ሃገሩ እንግሊዝ በዛኑ ዓመት ሲመለስም በሄትሮው አየር ማረፊያ በፖሊስ ተይዞ ጥያቄ ተደርጎለታል።
በዚያኑ ወቅት የጣት አሻራውና የዘረመል ናሙናው በፖሊስ ተይዞ ነበር።
ናሙናው ለአሜሪካው የወንጀል ምርመራ ቢሮ 'ኤፍ ቢ አይ' ተላልፎ የተሰጠ ሲሆን፤ በናሙናው መሰረት አፍጋኒስታን ውስጥ በተሰሩ 42 ተቀጣጣይ ፈንጂዎች ላይ የካሊድ የጣር አሻራ ተገኝቷል።
በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ካሊድ አፍጋኒስታን በነረው ቆይታ የእንግሊዝ ወታደሮችን ሲዋጋ እንደነበር ገልጿል።
ከ300 መቶ በላይ ፈንጂዎችን ደግሞ በእጁ ሰርቶ እንዳበረከተ ገልጿል።