በአሶሳ ከተማ ብሔርን መሰረት ያደረጉ ግጭቶች ቀጥለዋል
ከትናንት በስቲያ አንስቶ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ የተከሰተው ግጭት ዛሬም ቀጥሏል።
በአካባቢው በስልክ አገልግሎት መቋረጥ ምክንያት ቢቢሲ ነዋሪዎችን ማነጋገር ባይችልም ለስራ ወደ አሶሳ ከተማ አቅንተው "አሁን ግን መውጫው ጠፍቶብናል" ሲሉ በግል የማህበራዊ ሚዲያ ገፃቸው ግለሰቦች ስጋታቸውን እየገለፁ ይገኛሉ።
በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አብደላ ሺዴ ከትናንት በስቲያ በተፈጠረው ግጭት የአንድ ሰው ሕይወት ያለፈ ሲሆን ስድስት ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸው ህክምና እየተደረገላቸው እንደሚገኙ ዛሬ ከሰዓት ለቢቢሲ ገልፀዋል።
የሁለት ግለሰቦች አለመግባባት እንደ ግጭቱ መንስኤ የሚያነሱት ኮሚሽነሩ ትናንት የክልሉ መንግስት ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት በማድረግ የማረጋጋት ስራ የሰራ ቢሆንም ዛሬ ሊያገረሽ እንደቻለ ተናግረዋል።
በዚህም ህይወታቸውን ያጡና የተጎዱ ሰዎች መኖራቸውን ገልፀዋል።
ከሁለት ሳምንት በፊት ሶስት የትግራይ ተወላጆች ሶስት የበርታ ብሔረሰብ ተወላጆች ታፍነው መወሰዳቸው ለግጭቱ መባባስ ምክንያት ሳይሆን አይቀርብ ብለዋል።
"ተባብረን እነዚህን ግለሰቦች አምጥተን ለህብረተሰቡ ማቅረብ ብንጭል ያለው ግጭት እንደሚረግብ ተስፋ አደርጋለሁ" ይላሉ።
የደረሰውን ጉዳት በቁጥር ለማስቀመጥ ለጊዜው በውል የተጠናቀረ መረጃ እንደሌላቸው ገልፀው ክልሉ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ተቻችለው የሚኖሩበትና እስካሁን እንዲህ ዓይነት ችግር ተከስቶ አያውቅም ይላሉ።