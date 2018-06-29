የኢትዮጵያ ፓርላማ ባልተለመደ መልኩ የተባረሩ ዳኛን ወደ ስራ መለሰ
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከስራቸው የታገዱ ዳኛ ወደ ስራቸው እንዲመለሱ ውሳኔ አስተላለፈ።
የፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ዳኛ የሆኑት ቅድስት ጽጌ ከሰባት ወራት በፊት "የዲሲፕሊን ጥፋት አጥፍተዋል" በሚል ነበር በዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ከስራቸው እንዲታገዱ የተወሰነባቸው፡፡
በእስካሁኑ የስራ ዘመናቸው "ህግ እና ደንብን ተከትለው ሃላፊነታቸውን" ሲወጡ መቆየታቸውን ቅድስት ይናገራሉ።
ውሳኔው የተላለፈባቸው ከአንድ የፍትሃብሄር መዝገብ ጋር በተያያዘ "የዳኝነት ነጻነቴን በሚጥስ መልኩ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ተጠርቼ ከደረሰብኝ ማስፈራሪያ እና ዛቻ በኋላ" መሆኑን ያስታውሳሉ።
የዳኞች አስተዳደር ጉባዔን ውሳኔ በተደጋጋሚ ሲቃወሙ መቆየታቸውን ለቢቢሲ ገልፀዋል፡፡
በዳኞች ሹመት እና ስንብት ላይ ውሳኔ የመስጠት ስልጣን ያለው የህወዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፣በ32ኛ መደበኛ ስብሰባው ዳኛ ቅድስት ጽጌ በቀረቡባቸው ክሶች ጥፋተኛ አለመሆናቸውን፣ስራቸውን የሰሩት ህግን ተከትለው መሆኑን በሰው እና ሰነድ ማስረጃ ማረጋገጡን በመጥቀስ ወደ ስራቸው እንዲመለሱ ወስኗል፡
ለወራት የተቋረጠባቸው ደሞዝና ጥቅማጥቅም ታስቦ እንዲከፈላቸውም አዝዟል፡፡
ውሳኔው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ታሪክ የመጀመሪያው መሆኑን የሚገልፁት ዳኛዋ። "(የቀደመው) ውሳኔ የተላለፈብኝ ለዳኝነት ነጻነት ባደረግኩት ሙግት ነው፡፡የምክር ቤቱ ውሳኔ ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ዳኞች ብሎም ፍትህ ለሚፈልጉ አካላት በጣም አስደሳች እና አርኪ ነው"ብለዋል፡፡