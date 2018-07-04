በወሲባዊ ፊልሞች ምክንያት መምህሯ ተባረረች
በሃገረ እንግሊዝ በሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት በአስተማሪነት ታገለግል የነበረች ሴት ስልኮቿ ውስጥ በተገኙ 'አላስፈላጊ' በተባሉ ምስሎች ምክንያት ተባራለች።
ካትሪን ጆንስ የተሰኘችው ይህች የ42 ዓመት ሴት ሌላው የተከሰሰችበት መዝገብ የትምህርት ቤቱን ገንዘብ ለራሷ ጥቅም ማዋል በሚል ነው።
ወ/ሪት ካትሪን በእንግሊዟ ማንቸስተር ከተማ በሚገኝ አንድ ተማሪ ቤት በአስተማሪነት ለአራት ዓመታት ብታገለግልም ያሳየችው ድርጊት 'ተቀባይነት የሌለው' ሆኖ በመገኘቱ ነው ውሳኔው የተላለፈባት።
ፍርዱን የሰጡት የትምህርት ቤቱ ኮሚቴ አባላት "ወ/ሪት ካትሪን በስልኳ የያዘቻቸው ወሲባዊ ምስሎች ልቅ በመሆናቸው ነው ዕድሜ ልክ ከማስተማር ያገድናት" ሲሉ አስረግጠዋል።
ግለሰቧ የይግባኝ መብቷ ከመገፈፉ ባለፈ በየትኛውም የሃገሪቱ ክፍል ተዛዋውራ ማስተማር እንዳትችልም ሆናለች።
ኮሚቴው ግለሰቧ 'የፀፀት ስሜት እንኳ ስላልተነበባት ነው' የይግባኝ መብት የከለክልናት ሲል ተከራክሯል።
የመጨረሻው ውሳኔ ሰጭ የሆኑት የሃገሪቱ የትምህርት ሚኒስትር "ጉዳዩ ከበድ ያለ በመሆኑ ምክንያት ወ/ሪት ካትሪን ከዚህ በኋላ ትምህርት ቤት ድርሽ አካባቢ እንዳትል የሚለውን ውሳኔ አፅድቄዋለሁ" ብለዋል።