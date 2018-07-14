የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አዲስ አበባ ገቡ
የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከሃያ ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ጉብኝት ለማድረግ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ደርሰዋል።
ፕሬዝዳንቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ቦሌ ተገኝተው አቀባበል ያደረጉላቸው ሲሆን፤ ከፍተኛ የፌደራል መንግሥት ባለሥልጣናት እንዲሁም የተለያዩ ክልል መሪዎችና ባለስልጣናት ተገኝተዋል።
ይህ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጉብኝት በሁለቱ ሃገራት መካከል የተደረገው ደም አፋሳሽ ጦርነት ከተካሄደ በኋላ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት በአሥመራ ጉብኝት ካደረጉ በኋላ በምላሹ የሚካሄድ ነው።
የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጉብኝት ከሁለት አስርት ዓመታት በኋላ በኤርትራ መሪ ወደ ኢትዮጵያ የተደረገ የመጀመሪያው ጉዞ ነው። ፕሬዝዳንቱ በዚህ ጉብኝታቸው ለሦስት ቀናት ያህል ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚቆዩም የጉብኝታቸው ዝርዝር መረሃ-ግብር ያመለክታል።
• ስለ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምን ያህል ያውቃሉ?
• የኤርትራ ኤምባሲ የማደስ ሥራ በመጠናቀቅ ላይ መሆኑ ተገለፀ
• የኢትዮጵያና ኤርትራን የአብሮነት እርምጃ ምን ይፈትነዋል?
በዚህ ጉብኝት ለሃያ ዓመታት ተዘግቶ በኋላም ለወጣቶች ፌዴሬሽን ተሰጠጥቶ የነበረው የኤርትራ ኤምባሲ ፕሬዝዳንቱ እንደሚከፍቱት ይጠበቃል። ይህም በሁለቱ ሃገራት መካከል ተቋርጦ የነበረው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መታደሱን በይፋ ለማመልከት እንደሆነም ተገልጿል።
ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በጉብኝታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድና ከፍተኛ የመንግሥት ባለስልጣናት ጋር በሁለቱ ሃገራት ቀጣይ ትስስር ላይ በመነጋገር በአሥመራ የተጀመረውን ግንኙነቶችን የማሻሻል ሥራ እንደሚያጠናክሩት ይጠበቃል።
ለፕሬዝዳንቱ ጉብኝት ከተያዙት መርሃ-ግብሮች መካከል በብሔራዊ ቤተ-መንግሥት የሚካሄድ ሥነ-ሥርዓት እንዳለ የተገለፀ ሲሆን፤ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ሃዋሳ በመጓዝ በከተማዋ የሚገኘውን የኢንደስትሪ ፓርክ እንደሚጎበኙም ተገልጿል።
እሁድ ዕለትም በሚሊኒየም አዳራሽ 25 ሺህ ሕዝብ የሚታደምበት ዝግጅት እንደሚካሄድና በዚሁ ስፍራ ሁለቱም መሪዎች ተገኝተው ንግግር እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። በዝግጅቱ ላይ ኢትዮጵያዊያንና የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አባላት እንደሚገኙም ተገልጿል።
በ1990 ዓ.ም ተቀስቅሶ ለሁለት ዓመታት በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል የተካሄደው ጦርነት ካበቃና ሁለቱ ሃገራት ለ20 ዓመታት በፍጥጫ ውስጥ ከቆዩ በኋላ በመሪ ደረጃ ጉብኝት ሲደረግ የጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይና የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጉብኝት የመጀመሪያው ነው።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት ወደ አሥመራ ተጉዘው ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ከከፍተኛ የሃገሪቱ ባለስልጣናት ጋር በመገናኘት በሁለቱ ሃገራት መካከል ተቋርጦ የነበረውን ግንኙነት የሚያሻሽሉ ስምምነቶችን መፈራረማቸው ይታወሳል።
በኢትዮጵያ መንግሥት በኩል ለፕሬዝዳንቱ ደማቅ አቀባበል ለማድረግ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ምንጮች የጠቆሙ ሲሆን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በሚታደሙበት ዝግጅት ላይ የተለያዩ ታዋቂ ድምፃዊያን ዜማቸውን እንደሚያቀርቡም ለመንግሥት ቅርብ የሆኑ ምንጮች እየተናገሩ ነው።