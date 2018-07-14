ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የኢትዯጵያና የኤርትራ ሕዝቦች አንድ ናቸው አሉ
የኢትዮጵያና የኤርትራን ሕዝብ ከዚህ በኋላ ሁለት ሕዝቦች ናቸው የሚል ካለ እውነቱን ያለተረዳ ነው ሲሉ በኢትዮጵያ ጉብኝታቸውን ዛሬ የጀመሩት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተናገሩ።
በብሔራዊ ቤተ-መንግሥት በተደረገ የምሳ ሥነ-ሥርዓት ላይ በትግርኛ አጭር ንግግር ያደረጉት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እንደተናገሩት የኤርትራ ሕዝብ ለሠላም ያለውን ፍቅርና ፍላጎት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ሲመጣ ደስታውን ለዓለም ለማሳየት ስሜቱን ከገለፀበት በበለጠ ሁኔታ ዛሬ መግለፅ አልችልም ብለዋል።
በሁለቱ ሃገራት በኩል እየተደረገ ያለውን የሠላም ሂደት "ታሪክ" ነው ሲሉ፤ ይህም እንዲሳካ እንደሚሰሩና እንደሚጥሩ ተናግረዋል።
• የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አዲስ አበባ ገቡ
• ስለ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምን ያህል ያውቃሉ?
"ከዚህ በኋላም የኢትዮጵያና የኤርትራ ሕዝቦች ሁለት ሕዝቦች ናቸው ብሎ የሚያስብ እውነታውን ያልተረዳ ነው" ሲሉ ተናግረዋል።
የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከሃያ ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ጉብኝት ለማድረግ አዲስ አበባ ገብተው ጉብኝታቸውን ጀምረዋል።
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