የፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አቀባበል በፎቶ
ከሃያ ዓመታት በኋላ ኢትዮጵያ የመጡት የኤርትራውን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ለመቀበል በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በቦሌ ዓለም አቀፍ ዓየር ማረፊያ እንዲሁም ጎዳናዎች ላይ ተገኝተዋል።
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የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ሲደርሱ የተለያዩ ባለስልጣናት ተቀብለዋቸዋል።
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ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ለመቀበል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወርቅነህ ገበየሁ (ዶ/ር) በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ተገኝተዋል።
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ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ለመቀበል ብዙዎች በኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ አጊጠው ነበር።
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በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በቦሌ ጎዳናዎች ላይ ፕሬዚዳንቱን በመጠበቅ ላይ
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ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ለማየት ብዙዎች በጉጉት እየጠበቁ ነበር።
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የፕሬዚዳንቱን መምጣት ብዙዎች በደስታ ተቀብለውታል።
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ኤርትራዊና ኢትዮጵያዊ ጎረቤታሞች ፕሬዚዳንቱን ለመቀበል
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በኤርትራ ሰንደቅ አላማ አሸብርቆ ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ለመቀበል በጎዳና ላይ
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ዛሬ በነበረው የፕሬዚዳንት ኢሳያስ አቀባበል ላይ ብዙዎች የሁለቱን መሪዎች ፎቶ ይዘው ነበር።
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ብዙ ወጣቶች ፊታቸውን በሁለቱ አገራት ሰንደቅ አላማ አስውበው ታይተዋል።
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ታዋቂው ማህሙድ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ አርቲስቶች በሚሊኒየም አዳራሽ የሙዚቃ ዝግጅታቸውን ያቀርባሉ።
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ፕሬዚዳንቱን ለመቀበል ከወጡት መካከል ደስታቸውን በእንባ የገለፁ ነበር።
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ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚያሞግሱ ፅሁፎችም ታይተዋል።
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