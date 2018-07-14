የፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አቀባበል በፎቶ

  • 14 ጁላይ 2018

ከሃያ ዓመታት በኋላ ኢትዮጵያ የመጡት የኤርትራውን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ለመቀበል በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በቦሌ ዓለም አቀፍ ዓየር ማረፊያ እንዲሁም ጎዳናዎች ላይ ተገኝተዋል።

  • የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ሲደርሱ የተለያዩ ባለስልጣናት ተቀብለዋቸዋል። BBC

    የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ሲደርሱ የተለያዩ ባለስልጣናት ተቀብለዋቸዋል።

  • ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ለመቀበል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወርቅነህ ገበየሁ (ዶ/ር) በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ተገኝተዋል። BBC

    ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ለመቀበል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወርቅነህ ገበየሁ (ዶ/ር) በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ተገኝተዋል።

  • ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ለመቀበል ብዙዎች በኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ አጊጠው ነበር። BBC

    ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ለመቀበል ብዙዎች በኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ አጊጠው ነበር።

  • በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በቦሌ ጎዳናዎች ላይ ፕሬዚዳንቱን በመጠበቅ ላይ BBC

    በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በቦሌ ጎዳናዎች ላይ ፕሬዚዳንቱን በመጠበቅ ላይ

  • ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ለማየት ብዙዎች በጉጉት እየጠበቁ ነበር። BBC

    ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ለማየት ብዙዎች በጉጉት እየጠበቁ ነበር።

  • የፕሬዚዳንቱን መምጣት ብዙዎች በደስታ ተቀብለውታል። BBC

    የፕሬዚዳንቱን መምጣት ብዙዎች በደስታ ተቀብለውታል።

  • ኤርትራዊና ኢትዮጵያዊ ጎረቤታሞች ፕሬዚዳንቱን ለመቀበል BBC

    ኤርትራዊና ኢትዮጵያዊ ጎረቤታሞች ፕሬዚዳንቱን ለመቀበል

  • በኤርትራ ሰንደቅ አላማ አሸብርቆ ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ለመቀበል በጎዳና ላይ BBC

    በኤርትራ ሰንደቅ አላማ አሸብርቆ ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ለመቀበል በጎዳና ላይ

  • ዛሬ በነበረው የፕሬዚዳንት ኢሳያስ አቀባበል ላይ ብዙዎች የሁለቱን መሪዎች ፎቶ ይዘው ነበር። BBC

    ዛሬ በነበረው የፕሬዚዳንት ኢሳያስ አቀባበል ላይ ብዙዎች የሁለቱን መሪዎች ፎቶ ይዘው ነበር።

  • ብዙ ወጣቶች ፊታቸውን በሁለቱ አገራት ሰንደቅ አላማ አስውበው ታይተዋል። BBC

    ብዙ ወጣቶች ፊታቸውን በሁለቱ አገራት ሰንደቅ አላማ አስውበው ታይተዋል።

  • ታዋቂው ማህሙድ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ አርቲስቶች በሚሊኒየም አዳራሽ የሙዚቃ ዝግጅታቸውን ያቀርባሉ። BBC

    ታዋቂው ማህሙድ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ አርቲስቶች በሚሊኒየም አዳራሽ የሙዚቃ ዝግጅታቸውን ያቀርባሉ።

  • ፕሬዚዳንቱን ለመቀበል ከወጡት መካከል ደስታቸውን በእንባ የገለፁ ነበር። BBC

    ፕሬዚዳንቱን ለመቀበል ከወጡት መካከል ደስታቸውን በእንባ የገለፁ ነበር።

  • ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚያሞግሱ ፅሁፎችም ታይተዋል። BBC

    ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚያሞግሱ ፅሁፎችም ታይተዋል።