ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ በአሜሪካ ጉዟቸው ከጀዋር መሃመድ ጋር ተወያይተዋል
በጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ አህመድ የተመራው የልዑካን ቡድን በሰሜን አሜሪካ ዋሽንግተን ዲ.ሲ፣ ሎስ አንጀለስ እና ሚኒያፖሊስ ከተሞች 'ግንቡን እናፍርስ፣ ድልድዩን እንገንባ' በሚል መሪቃል ያደረጉት ጉብኝት ተጠናቋል።
የውጪ ጉዳይ ሚንስቴር እና የጉዞው አዘጋጅ ኮሚቴ የጠቅላይ ሚንስትሩ ጉብኝት እጅግ የተሳካ ነበር እንደሆነ ገልፀዋል።
ጠቅላይ ሚንስትሩ ባደረጉት ጉብኝት ከአሜሪካ መንግሥት ባለስልጣናት፣ መቀመጫቸውን ከኢትዮጵያ ውጪ ካደረጉ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ ከጋዜጠኞች እና መብት ተሟጋቾች ጋር ፊት ለፊት ተገናኘተው ተወያይተዋል።
ከእነዚህም መካከል አንዱ ጀዋር መሃመድ ነው። ጀዋር ከጠቅላይ ሚንስትሩ ጋር የተወያዩባቸውን ርዕሰ ጉዳዮች ነግሮናል።
. ዶክተር ብርሃኑ ከጠቅላይ ሚንስትሩ ጋር ምን ተወያዩ?
. "ያለፉት 27 ዓመታት ብዙ ቆሻሻ ነገር የተሰራበት ዘመን ነው'' ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ
ጀዋር ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ባለስልጣን ወደ ሰሜን አሜሪካ ሲመጣ ይደረግለት የነበረውን አቀባበል እና አሁን ለጠቅላይ ሚንስትሩና ልዑካቸው የተደረገውን በማነጻጸር ይጀምራል። ''ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ባለስልጣን ወደዚህ ሃገር ሲመጣ በተበላሽ እንቁላል ይደበደብ ነበር። ዛሬ ላይ የተበላሽ እንቁላል ይወረውሩ የነበሩት ወጣቶች ናቸው የአቀባበል ሥነ-ስረዓቱን ያደመቁት'' ሲል ይናገራል።
''ይህ ብቻ ሳይሆን አንድ ቦታ ላይ ታይተው የማይታወቁት ባንዲራዎች ጎን ለጎን ሲውለበለቡ ለመታዘብ ችለናል'' ይላል።
ጠቅላይ ሚንስትሩ ከጀዋር ጋር ምን ተወያዩ?
ከጀዋር እንደሰማነው ከጠቅላይ ሚንስትሩ ጋር ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገዋል።
- በኦሮሚያ እና ሶማሌ ክልል አዋሳኝ ድንበር ላይ የሚከሰቱ ግጭቶን በዘላቂነት እንዴት መፍታት እንደሚቻል
- በምዕራብ ኦሮሚያ የተከሰተውን የጸትታ ችግር ለመፍታት ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ውይይት በማድረግ ችግሩን በአስቸኳይ መፍታት
- ሃገሪቷን ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለማሸጋገር ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይቶች መካሄድ እንዳለባቸው
- እንዲሁም የአፍሪካ ቀንድ ሰላምን ለማረጋገጥ መሰራት እንዳለበት መወያየታቸውን ጀዋር ይናገራል።
ጀዋር በሃገሪቱ የሚፈለገው ለውጥ እንዲመጣ የተቻለውን አስተዋጾ እንደሚያበረክት ለጠቅላይ ሚንስትሩ የገለፀላቸው ሲሆን ፤ ''ጠቅላይ ሚንስትሩ የምንፈልጋትን ሃገር ለመገንባት ውጪ ያሉ እና ሃገር ውስጥ ያሉ ባለሙያዎችን ለማሳተፍ ፍላጎት እና ዝግጅቱ አለን'' ሲሉ ነግረውኛል ሲል ጀዋር ለቢቢሰ ገልጿል።