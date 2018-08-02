ሒሳብ ቀማሪው የተሸለመውን 14 ካራት ወርቅ ብራዚል ውስጥ ተዘረፈ
ካምብሪጅ ውስጥ የሚያስተምረው ፕሮፌሰር ካውቸር ቢካር በሒሳብ ዘርፍ 14 ካራት ወርቅ ከተሸለመ ከደቂቃዎች በኋላ የወርቅ ሽልማቱን ተዘርፏል።
'ዘ ፊልድስ ሜዳል' የተባለው እጅግ የተከበረ የሒሳብ ልሂቃን ሽልማት የተሰጠው ብራዚል ውስጥ ነበር።
ሽልማቱን በተረከበበት ቅጽበት "እውን ይሆናል ብዬ አላሰብኩም ነበር" ብሎ ደስታውን ገልጾ ነበር። ሆኖም ብዙም ሳይቆይ 14 ካራት ወርቁ አንደተሰረቀ ተግቧል።
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ግሎቦ የተባለው የብራዚል ቴሌቭዥን ጣቢያ እንደዘገበው ሽልማቱን በተረከበበት አዳራሽ ውስጥ ወርቁን፣ የገንዘብ ቦርሳውን፣ አነስተኛ ቦርሳውንና ስልኩን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ ነበር።
ንብረቱን ካስቀመጠበት ያጣው ቀማሪ ለጸጥታ ኃይሎች ካሳወቀ በኋላ መጠነኛ ቦርሳውን ቢያገኙለትም የኪስ ቦርሳውና ሽልማቱ የት አንደደረሱ አልታወቀም።
ፕሮፌሰር ካውቸር ትውልደ ኢራናዊ ሲሆን እንግሊዝ ውስጥ በስደት ይኖራል።
ካውቸር ልጅ ሳለ 'ዘ ፊልድስ ሜዳል' የተባለውን ሽልማት በእጁ ስለማስገባት ያልም ነበር። የሽልማቱን አሸናፊዎችን ፎቶ ከጋዜጣ እየቀደደ ግድግዳው ላይ ይሰቅልም ነበር።
"የአሸናፊዎቹን ፎቶ ሳይ እነዚህን ሰዎች መቼም ቢሆን ማግኘት አልችልም" ይል እንደነበረ ያስታውሳል።
ካውቸር የመጀመሪያ ዲግሪውን ኢራን ውስጥ እየተከታታለ ሳለ ወደ እንግሊዝ የመሄድ እድል ያገኘ ሲሆን እንግሊዝ ውስጥ የፖለቲካ ጥገኝነት ጠይቆም መኖሪያውን እዚያው አድርገወል።
በሒሳብ ዘርፍ እውቅናን ከማግኘቱ በተጨማሪ ከዚህ ቀደም ሌቨርሁለም የተሰኘ ሽልማት አግኝቷል።
'ዘ ፊልድ ሜዳል' በየአራት ዓመቱ ከ40 ዓመት በታች ላሉ የሒሳብ ልሂቃን የሚሰጥ ሽልማት ነው። ተሸላሚዎች 15ሺህ ዶላርም ይበረክታቸዋል።