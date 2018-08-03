የሃይለማርያም እና የመንግሥቱ ፎቶ ለምን በርካቶችን ጋራ አጋባ?
የቀድሞው ጠቅላይ ሚንስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ብዙዎችን ግራ ያጋባውን ፎቶ ከፌስቡክ ገጻቸው ላይ አንስተውታል። ከሁለት ቀናት በፊት ከቀድሞው ፕሬዝደንት መንግሥቱ ኃይለማርያም ጋር የተነሱትን ፎቶግራፍ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ከለጠፉ በኋላ በርካቶች ፎቶውን በማህበራዊ ድረ-ገጾች ላይ ሲቀባበሉት ነበር።
ይህ ፎቶ የተነሳው አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በዚምባብዌ የተካሄደውን ምርጫ ለመታዘብ የአፍሪካ ሕብረት ታዛቢ ቡድንን በመመራት ወደ ዚምባብዌ ካቀኑ በኋላ ነበር። ፎቶው በኢትዮጵያ ታሪክ ሁለት የቀድሞ መሪዎች አብረው ፎቶግራፍ ሲነሱ የመጀመሪያ በመሆኑ በበርካቶች ላይ ልዩ ስሜትን ፈጥሯል።
በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ምን ተባለ
የቀድሞው ጠቅላይ ሚንስትር ኃይለምርያም ደሳለኝ ፎቶግራፉን ከፌስቡክ ገጻቸው ላይ ከማጥፋታቸው ቀደም ብሎ ''ከቀድሞው የኢትዮጵያ ፕሬዝደንት ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም ጋር ተገናኝቻለሁ። ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ከተካሄደ በኋላ የቀድሞ የሃገር መሪዎች ለሃገር እድገት የተቻላቸውን አስተዋጽኦ ሲያበርካቱ ማየት እመኛለው'' ብለው ነበር።
ይህ ፎቶግራፍ ለምን በርካቶችን አነጋገረ?
መንግሥቱ ኃይለማርያም የመሩት የቀይ ሽብር ዘመቻ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወትን ቀጥፏል። በዚህም መንግሥቱ በሌሉበት በዘር ማጥፋት ወንጀል የሞት ፍርድ እንደተወሰነባቸው ይታወሳል።
ስለ መንግሥቱ ኃይለማርያም በርካታ መጽሃፎችን የጻፉት እና በለንደን ሳውዝ ባንክ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ጋይም ክብረአብ ሁለቱ የቀድሞ መሪዎች መገናኘታቸው አስገራሚ ነው ምናልባትም በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አበረታችንት የተከናወነ ነው ይላሉ።
ኃይለማርያም እና መንግሥቱ እንዴት ሊገናኙ ቻሉ?
አቶ ኃይለማርያም እና ኮሎኔል መንግሥቱ እንዴት ሊገናኙ እንደቻሉ ወይም የተገናኙበትን ምክንያት በሚመለከት የተሰጠ ይፋዊ መግለጫ የለም። ይሁን እንጂ በርካቶች የራሳቸውን ግምት ያስቀምጣሉ።
አቶ ጋይም ኃይለማርያም ዚምባብዌ እያሉ መንግሥቱን እንዲጎበኘ በጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ሳይጠየቁ አይቀርም ሲሉ ይጠረጥራሉ። ''ያለ ዐብይ ፍቃድ በምንም አይነት ሁኔታ ኃይለማርያም መንግሥቱን ሊያገኙ አይችሉም'' በማለትም ይከራከራሉ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ በቅርቡ በነበረቸው መድረክ ላይ ለመንግሥቱ ኃይለማርያም ይቅርታ ልናደርግ እንችላለን ስለማለታቸውም ተሰምቶ ነበር። በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን ለውጥ ከግምት ውስጥ በማስገባት ''መንግሥቱን ወደ ሃገር እንዲመለስ ቢያደርጉ ብዙም አይደንቀኝም'' ይላሉ አቶ ጋይም።
ይሁን እንጂ በርካቶች ለመንግሥቱ ይቅርታ ማድረግ ''ፍትህን ማጓደል'' ነው ይላሉ። አቶ ጋይም ጨምረውም ''መንግሥቱ ወንጀለኛ ነው'' ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረወዋል።
የቀድሞው ፕሬዝደንት መንግሥቱ ኃይለማርያም ከሃገር ሸሽተው ከወጡ በኋላ ዚምባብዌ ላለፉት ሦስት አስርት ዓመታት ለሚጠጋ ጊዜ መኖሪያቸው ሆና መቆየቷ ይታወቃል።