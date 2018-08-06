በሶማሌ ክልል በተነሳው ቀውስ የብዙዎች ህይወት መጥፋቱ ቤተክርሥቲያናት መቃጠላቸው ተገለፀ
በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ የመከላከያ ሰራዊት በአካባቢው መግባታቸውን ተከትሎ ቀውስ ተፈጥሯል።
የክልሉ አስተዳደርና ማዕከላዊ መንግሥት ባለው የሀይል ፍትጊያ ምክንያት መከላከያ ሰራዊት በመግባቱ ቁጣን እንደቀሰቀሰም ተገልጿል።
መከላከያ ሰራዊት የክልሉን የፓርላማ አዳራሽ፣ እንዲሁም ቁልፍ የሚባሉ መስሪያ ቤቶችን በቁጥጥር ስር ማዋሉ ተዘግቧል ።
ዝርፊያን እንዲሁም የሶማሌ ብሔር ተወላጅ ባልሆኑ ግለሰቦች ላይ ጥቃት ደርሶባቸዋል።
በቦታው ያሉ ቤተክርስቲያናት መቃጠል እንዲሁም ካህናት ተገድለዋል። የአይን እማኞች የሟቾችን ቁጥር አስር ቢያደርጉትም ከዚያ በላይ እንደሆነ ተገልጿል።
የክልሉ መንግሥት የመከላከያ ሰራዊት ጣልቃ መግባትን "ህገ-ወጥና ህገ-መንግሥቱን" ያልተከተለ በማለት አውግዞታል።
የክልሉ ማስታወቂያ ሚኒስትር ኢድሪስ እስማኤል አብዲ ለቢቢሲ ሶማሊኛ እንደተናገሩት " ፌዴራሊዝምን መሰረት ያደረገ ህገ-መንግሥት አለን። በህገ መንግሥቱም መሰረት የፌዴራል መንግሥት ጣልቃ የሚገባው ከክልሉ አቅም በላይ ሲሆንና በክልሉ መስተዳድር ጥያቄ መሰረት ነው። የመከላከያ ሰራዊት ህገ-ወጥ በሆነና ከህገ-መንግሥቱ በሚፃረር መልኩ እኛን ሳንጠይቅ ገብቷል። ለጊዜው መገንጠል አላሰብንም በፌደራል ሥርዓቱም እንተዳደራለን፤ ነገር ግን መገንጠል መጥፎ ሀሳብ አይደለም።ህገ-መንግሥቱም ለዛ ዋስትና ሰጥቶናል።" ብለዋል።
በተቃራኒው የክልሉንመንግሥት በመቃወም በድሬዳዋ ከተማ ስብሰባ ላይ የነበሩ ተቃዋሚ ቡድኖች የመከላከያ ሰራዊትን መግባት ደግፈውታል።
ከተቃዋሚዎቹም አንዱ ዶ/ር ኑህ ሼክ አብዲ ጋፎው በበኩላቸው " የክልሉ ፕሬዚዳንት ከሱ አመራር ውጭ ከሆነ ቀውስ እንደሚፈጥር ሲናገር ቆይቷል። ይህንን በተመለከተ የፌዴራል መንግሥትን ስናስጠነቅቃቸው ቆይተናል። አሁን ጣልቃ መግባታቸውን እናበረታታለን። የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ክልላችንን ወረውታል የሚባለው ከእውነት የራቀ ነው። ይህ እኛ የጀመርነው አብዮት ነው። የክልሉ አስተዳደርም ድሬዳዋ ላይ በተደረገው ስብሰባ ደስተኛ ስላልሆኑ ነው ይህንን እየፈፀሙ ያሉት" ብለዋል።
መከላከያ ባወጣው መግለጫ የተከሰተው ብጥብጥ ከክልሉ ዋና ከተማ ባሻገር ወደ ሌሎች የክልሉ ከተሞች መዛመቱን አመልክቶ ይህም "በምንም መልኩ ተቀባይነት የሌለውና በፍጥነት ሊገታ እና ሊታረም የሚገባው ድርጊት ነው" ብሏል::
መግለጫው አክሎም የሁከቱን መከሰት ተከትሎ ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን ሁኔታውን ለመቆጣጠርና ህብረተሰቡን ለማረጋጋት ጥረት እንዳደረገ ነገር ግን ብጥብጡ በተፈለገው ፍጥነት ሊቆም እንዳልቻል ገልጿል::
በዚህም ሳቢያ የህዝቡን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ በመፈጠሩ ሠራዊቱ ሁከትና ብጥብጡን በዝምታ እንደማይመለከተውና "ሰላም ለማረጋገጥ ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን ጠብቆ አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወስድ" አስጠንቅቋል::
ሁከቱ በተከሰትባቸው አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎች ከፍ ያለ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን የተናገሩ ሲሆን የት እንዳሉ ሳይታወቅ የቆዩት የክልሉ ርዕሰ-መሰተዳደር አቶ አብዲ ሞሃመድ ኦማር በክልሉ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው መረጋጋት እንዲፈጠር መልዕክት አስተላልፈዋል::