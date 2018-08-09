በሕንድ የሚማሩ ኢትዮጵያዊያን ''ለከፍተኛ ችግር ተጋልጠናል'' አሉ
በሕንድ ዩኒቨርስቲዎች የሚማሩ ኢትዮጵያዊያን በየሦስት ወሩ አንዴ የሚከፈላቸው የኪስ ገንዘብ ከአንድ ወር በላይ በመዘግየቱ 'ለከፋ ችግር ተዳርገናል' አሉ።
ተማሪዎቹ በወር 350 ዶላር ሂሳብ በየሦስት ወሩ 1050 ዶላር የኪስ ገንዘብ ይሰጣቸው እንደነበር አስታውሰው ይህ ዛሬ 5 ዓመት በፊት በነበረ ስሌት የተሰላ ክፍያ ወቅቱን ጠብቆ ሊከፈላቸው ባለመቻሉ ለችግር መዳረጋቸውን ተናግረዋል።
ከተማሪዎቹ መካከል አንዱ የሆነው ዮሐንስ፤ እርሱ በሚማርበት አካባቢ ወረርሽኝ መከሰቱን ተከትሎ በተማሪዎች ላይ የደረሰውን እንግልት ሲገልፅ ''ክፍያው ከአንድ ወር በላይ በመዘግየቱ ከ50 በላይ የሦስተኛና የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪዎች በህመም ላይ ቢሆኑም መታከም ግን አልቻሉም'' ብሏል።
• ትምህርት ዕድሜን እንደሚያስረዝም በጥናት ተረጋገጠ
ሌላ የአንድራ ዩኒቨርስቲ በኢንጅነሪንግ ለሁለተኛ ዲግሪ ተማሪ በበኩሉ ''በዚህ ሳምንት እንኳ የታመሙ ሦስት ተማሪዎች መታከሚያ በማጣታቸው ብቻ ፀሎትን እንደመፍትሄ አድርገን ተቀምጠናል'' ይላል።
''ተማሪዎች እርስ በእርስ እንኳ መደጋገፍ እንዳንችል ሁላችንም ባዶ ኪሳችንን መሆናችን ችግሩን የባሰ አድርጎታል'' ሲል ያክላል። በሚኖሩበት አካባቢ የክረምት ወቅት መሆኑና የወባ ወረርሽኝ ስላለ ጤናቸው አደጋ ላይ መውደቁንም ጨምሮ ተናግሯል።
በዚሁ ዩኒቨርስቲ የሶሻል ወርክ የሦስተኛ ዲግሪ ትምህርቷን እየተታተለች የምትገኘው ትዝታ አበበ ያለውን ችግር ስትናገር "ክፍያው መኖሪያችን ጭምር ነው። ምግብን ጨምሮ የዕለት ወጪያችንን የምንሸፍነው በዚህ ገንዘብ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ጓደኞቻችን እየታመሙብን ነው" ትላለች።
በዴልሂ የቴክኖሎጂካል ዩኒቨርስቲ የሁለተኛ ዓመት የዶክተሬት ዲግሪ ተማሪ የሆነው ሻንቆ አየለ የክፍያው መዘግየት ''ወር በገባ ቢዘገይ በ10 ቀን ውስጥ (አስፈላጊው ክፍያ) ይከፈላል የሚል መመሪያ ቢኖራቸውም፤ ኤምባሲው ይህን በተደጋጋሚ አያከብርም'' ሲሉ ተናግረዋል። ለአብነትም ከሚያዚያ እስከ ሰኔ ያለው ክፍያ 20 ቀናት ዘግይቶ እንደተከፈላቸው ያስታውሳሉ።
ከሁለት ልጆቻቸውና ከነፍሰጡር ባለቤታቸው ጋር በ7000 ሩፒ (2800 ብር ገደማ ) ቤት ተከራይተው እንደሚኖሩ የሚናገሩት ሌላው ተማሪ፤ በሐምሌ የመጀመሪያ ሳምንት መከፈል የነበረበት የኪስ ገንዘብ እስካሁን ድረስ ባላወቁት ምክንያት እንደዘገየ ይናገራሉ።
በሕንድ የኢትዮጵያ አምባሳደር አስፋው ዲንጋሞ ኤምባሲው የከዚህ ቀደም የአከፋፈል ሥርዓቱን መቀየሩን አስረድተው ከአሁን በኋላ በየወሩ በባንክ በኩል ክፍያ የመፈፀም አሰራር መዘርጋታቸውን ተናግረዋል። ስለዚህም ተማሪዎቹ የሐምሌ ወር ክፍያቸውን በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ ያገኛሉ ሲሉ ለቢቢሲ አረጋግጠዋል።
"ገንዘቡ ከትምህርት ሚኒስቴር ትናንት እንደወጣ መረጃ አለኝ። ብሩ ወደ አካውንታችን እንደገባ ክፍያ እንፈፅማለን" ብለዋል አምባሳደሩ።
የህክምና ወጪያቸውንም በተመለከተ ተማሪዎቹ የህክምና ዋስትና ስለሌላቸው ያወጡትን ወጪ በደረሰኝ እያመጡ እንደሚያወራርዱ ይህ አሰራር ቀድሞም የነበረ መሆኑን ተናግረዋል።
በሕንድ በሚገኙ 27 ዩኒቨርስቲዎች ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥት ወጪና በህንድ መንግሥት ድጋፍ ከአንድ ሺህ በላይ የሁለተኛ እና ሦስተኛ ዲግሪ ተማሪዎች እንደሚገኙ ከኢምባሲው ያገኘነው መረጃ ያመልክታል።