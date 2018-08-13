የኢንጂነር ስመኘው ቤተሰቦች የምርመራው ውጤት በምንፈልገው ፍጥነት እየሄደ አይደለም አሉ
የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ዋና ሥራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ላይ መኪናቸው ውስጥ ባልታወቀ ምክንያት ህይወታቸው አልፎ ከተገኘ ሁለት ሳምንታት አለፉ።
የኢንጂነሩ ሞት በበርካቶች ዘንድ ከፍተኛ ድንጋጤን የፈጠረ ነበር። ያነጋገርናቸው የኢንጂነር ስመኘው ቤተሰብ አባላትም መሪር ሃዘን ውስጥ መሆናቸውን ገልጸውልናል።
የኢንጂነር ስመኘው ባለቤት የወ/ሮ ዕሙን ጌታሁን ታናሽ ወንድም የሆነው አካሉ ጌታሁን ''ሃዘናችን እጅግ ከባድ ቢሆንም እየበረታን ነው። ከቀብሩ ጀምሮ መንግሥት እየደገፈን ነው። ምንም ያወጣነው ወጪ የለም" ብሏል።
አካሉ ጨምሮም "የስመኘው የመጀመሪያ ልጅ የ12ኛ ክፍል ፈተና ወስዶ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲመደብ እየተባበሩን ነው'' በማለት ከመንግሥት የተደረገላቸውን ድጋፍ የገለጸ ሲሆን ''ገዳዩን ለፍርድ ለማቅረብ ግን ፖሊስ በምንፈልገው ፍጥነት እየሄደልን አይደለም'' ሲል በምረመራው ውጤት መዘግየት ቤተሰቡ ቅር እንደተሰኘ ይናገራል።
• ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ሕይወታቸው ያለፈው በጥይት ተመተው ነው፡ ፌደራል ፖሊስ
• ስለኢንጂነር ስመኘው አሟሟት እስካሁን ምን እናውቃለን?
አካሉ ''እሱ ከተገደለ 15 ቀናት አልፈዋል። ከፖሊሶቹ ጋር በየጊዜው እንገናኛለን ይሁን እንጂ እስካሁን ግልጽፅ ያለ ነገር አልነገሩንም። ከሆስፒታል ስለተሰጣቸው መረጃም በግልጽ የነገሩን ነገር የለም'' ይላል።
የኢንጂነር ስመኘው ባለቤት የወ/ሮ ዕሙን ጌታሁን እናት የሆኑት ወ/ሮ መንበረ መኮንን ደግሞ በሃዘናቸው ወቅት ከጎናቸው በመሆን ያጽናኗቸውን ሁሉ አመስግነው ''ስለ ስመኘው እና ባለቤቱ የሚወራው ነገር ስህተት ነው። እኔ እስከማውቀው ድረስ ባል እና ሚስት በፍቅር ነበር የሚኖሩት። ተፋተዋል እየተባለ የሚወራው ሃሰት ነው። እንዲህ አይነቱ ወሬ እያስጨነቀን ነው'' በማለት በማህበራዊ ሚዲያ የሚወራው ስህተት መሆኑን ይናገራሉ።
አካሉም ታላቅ እህቱ ለትምህርት ከሃገር ውጪ መሆኗን አስታውሶ ''እንደውም ሁሉንም ነገር እርግፍ አድርጋ ልትመጣ ነበር። መምጣቷም አይቀርም'' ብሏል።
• የኢንጂነር ስመኘው በቀለ ሞትን ተከትሎ በጎንደር ረብሻ ተከሰተ
የቤተሰብ አባላቱ በሃዘናችን ወቅት የኢትዮጵያ ህዝብ አጽናንቶናል። መንግሥትም ከጎናችን ሆኖ እየደገፈን ነው ለዚህም ከልብ እናመሰግናለን ብለዋል።
ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ህይወታቸው ያለፈው በጥይት ተመተው እንደሆነ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጄነራል ዘይኑ ጀማል ገልፀውወ ነበር። ዝርዝር የአሟሟታቸውን ሁኔታ በተመለከተ ፖሊስ ምርመራ እያካሄድኩ ነው ማለቱም ይታወሳል።
ኢንጂነር ስመኘው ህይወታቸው ከማለፉ ከአንድ ቀን በፊት ቢቢሲ አማርኛ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታን አስመልክቶ ባነጋገርናቸው ወቅት ፕሮጀክቱ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳለ ገልጸው ነበር።
ኢንጂነር ስመኘው ግድቡ የደረሰበትን ደረጃ በአካል ተገኘተን እንድንመለከት ጋብዘውንም ነበር።