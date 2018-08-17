ከሰዎች ጋር ያለንን ግንኙነት ለማስተካከል የሚረዱ ዘጠኝ ሚስጥሮች
ጥሩ ጓደኝነትም ይሁን ትዳር፤ የስራ ግንኙነትም ይሁን የፍቅር፤ ከሰዎች ጋር የምንመሰርታቸው ግንኙነቶች በህይወታችን በጣም ጠቃሚዎች ናቸው። ነገር ግን ብዙ ፈተናዎችንም ይዘው ይመጣሉ።
በእነዚህ ግንኙነቶች ውስጥ ሊጠቅሟችሁ የሚችሉ ጥቂት ነጥቦችን ይዘን ቀርበናል።
1. ግጭት ሲፈጠር አይደናገጡ
ሁሌም ቢሆን ግጭትን የምናስተናግድበት መንገድ ወሳኝነት አለው። የተለያዩ ሃሳቦች እና ፍላጎቶች ሁሌም ወደ ግጭት ሊያመሩ ይችላሉ።
ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት የሚፈጠር ግጭት ግን ሁሌም ቢሆን መጥፎ አይደለም። ጓደኝነት የሚጠነክረውና የሚያድገው በልዩነታችን ስለሆነ፤ ግጭት እንደውም ለግንኙነት መሰረት ሊሆን ይችላል።
ግጭትን በቀላሉ ለመፍታት በመጀመሪያ ሌላኛው ሰው እየተሰማው ያለውን ነገር ለመረዳት መሞከርና ሃዘኔታ ማሳየት፤ እንዲሁም እኛ ጥፋተኛ ከሆንን ሃላፊነት ለመውሰድ መዘጋጀት የመጀመሪያው ነገር መሆን አለበት ይላሉ ታዋቂዋ የጥንዶች ህክምና ባለሙያ ኢስተር ፔረል።
''ሁሌም ቢሆን ሌላኛው ሰው ምን አጠፋ ሳይሆን እኔ ምን አጠፋው ብለን መጠየቅ አለብን። ምን ላስተካክል ብለን ማሰብ አለብን''።
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2. ራስን መሆን
ብዙ ጊዜ ቸኩለን ወደ አንድ ግንኙነት ውስጥ እንገባና በግንኙነቱ ሂደት ውስጥ ራሳችንን ያጣን ሊመስለን ይችላል። ሁሌም ቢሆን ለራሳችን ጊዜ መስጠትና ለሌላኛውም ሰው ቢሆን የብቸኝነት ጊዜ መስጠት ጠቃሚ ነው።
የሚወዱትንና የሚያዝናናዎትን ነገር በተቻለ መጠን ላለመተው ይሞክሩ።
3. አብሮ መዝናናት
በማንኛውም አጋጣሚ አብረው የሚያሳልፉትን ጊዜ የማይረሳ ለማድረግ ይሞክሩ።
አንዳንድ አስፈላጊ ነገሮችን ለመግዛትና የተለያዩ ዝግጅቶችን ለመታደም ብቻ ሳይሆን እንዲሁ ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ግንኙነቱን ወደ ተሻለ ቦታ ይወስደዋል።
ቢቻል የሚገናኙበትን ጊዜ ቀደም ብሎ መወሰንና ቀጠሮ መያዝ ያስፈልጋል። ምናልባት አብረውት ጊዜ ማሳለፍ የሚፈልጉት ሰው በስራም ይሁን በሌላ ነገር የሚጠመዱ ከሆነ፤ በሳምንት ወይንም በወር አንድ ጊዜ እራት መብላት ወይም ከከተማ ወጣ ብሎ መዝናናት ጠቃሚ ነው።
4. በግልጽ መነጋገር
እስቲ ለማስታወስ ይሞክሩ፤ በጣም ትንሽ በሚባል አለመግባባት ከፍተኛ ጥል አጋጥሞዎት ያውቃል?
ሃሳብን ግልጽ እና ቀላል በሆነ መልኩ መግለጽ አለመግባባትንና አላስፈላጊ ግጭቶችን ይቀንሳል። ሁሌም ቢሆን መልእክቶችን ሲያስተላልፉ ለሌኛው ሰው የተለየ መልእክት የሚሰጥ እንዳልሆነ ማረጋገጥ ያስፈልጋል።
5. ሁሉንም ነገር ከአንድ ሰው አለመጠበቅ
ይሄ ነጥብ በተለይ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ላሉ ሰዎች እጅግ ጠቃሚ ነው። የፍቅር ጓደናችን ወይም የትዳር አጋራችን ላይ አውቀንም ይሁን ሳናውቅ ከፍተኛ ጫና ልናሳድር እንችላለን። ሁሌም ቢሆን አጋራችን አፍቃሪ፤ ስሜታችንን የሚረዱ፤ በራሳቸው ሚተማመኑ፤ የገንዘብ ችግር የሌለባቸው፤ ተጫዋች ወ.ዘ.ተ እንዲሆኑ እንጠብቃለን።
ከእነዚህ መካከል በአንዱ ሲሳሳቱ ግን፤ በሙሉ ግንኙነቱ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ይህ ተገቢ አይደለም፤ ምከንያቱም አንድ ሰው ሁሉንም ነገር በትክክል ሊሰራ አይችልም። ለአንዳንድ ፍላጎቶቻችን ሌሎች ሰዎችንም ማካተት ይጠቅማል።
6. ጥሩ ጊዜያትን መለስ እያሉ ማስታወስ
ህይወት ሁሌም ቀላል አይደለም። ስለዚህ በየትኛውም ጊዜ ያሳለፉትን ጥሩ ትዝታ መለስ እያሉ ማስታወስና መነጋገር ከባዱን ጊዜ ለመርሳት ይጠቅማል።
አንድ ሰው ትዳር ሲመሰርት ወይም ልጅ ሲወልድ በተቻለ መጠን ከጓደኛና ቤተሰብ ጋር ሰብሰብ ብሎ ደስታን መግለጽ የማይረሱ ትዝታዎችን ጥለው ያልፋሉ።
7. እርዳታ ለመጠየቅ አለመፍራት
ከአንድ ሰው ጋር ጥብቅ የሆነ ግንኙነት እንዲኖረን፤ የሚሰማንን ነገር ለመናገርና እርዳታቸውን ለመጠየቅ መፍራት የለብንም።
የሚያስፈራንን ነገር ለመናገር ድፍረት ሊኖረን ይገባል።
8. ደግነትና አድናቆትን ለሌሎች ማሳየት
ስለ አንድ ሰው እያሰቡ ከሆነ፤ በስልክም ይሁን በአጭር የጽሁፍ መልእክት ስሜትዎን ይግለጹ። ባልደረባዎ ወይም ጓደኛዎ ከባድ ቀጠሮ ካለባቸው ለማስታወስ ይሞክሩ። እንዴት እንዳለፈም መጠየቅ የመተሳሰብና የእምነት ስሜትን ይፈጥራል።
በሰሩት ስራ ውጤታማ ሲሆኑም መደሰታችንን መግለጽና አድናቆትን መቸር ያስፈልጋል።
9. ትክክለኛውን ሰው ብቻ ለማግኘት አይሞክሩ
አንድ ሰው ከትክክለኛው ሰው ጋር ግንኙነት መመስረቱን በምን ማወቅ ይችላል? በመጀመሪያ ግንኙነቱ መመስረት አለበት።
ማስታወስ ያለብን ትክክለኛው የሚባል ለአንድ ሰው የሚስማማ ግለሰብ ማግነት እጅግ ከባድ ነው። ስለዚህ የመሰረትነውን ግንኙነት ለማሳመር መሞከርና ጥሩ ጥሩውን ለመመልከት መሞከር አስፈላጊ ነው።
አንድ ሰው ጥሩ የሚሆነው ትክክለኛ ስለሆነ ወይም የሚሳሳተው ትክክለኛ ስላልሆነ ሳይሆን፤ ሰው በመሆኑ ነው።
ስለዚህ አንድ ሰው ሲሳሳት መራቅ፤ ጥሩ ሲሆን ደግሞ መቅረብ ተገቢ አይደለም።