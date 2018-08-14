ለተማሪ ሲፈተኑ የተያዙት ርዕሰ-መምህር 5 ዓመት ተፈረደባቸው
በአንድ ተማሪ ስም የዩንቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ሲወስዱ የተያዙት በቡሩንዲ የሚገኝ የአንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ-መምህር በአምስት ዓመት እስራት ተቀጡ።
ቤንጃሚን ማኒራምቦና ከእስሩ በተጨማሪ ለአስር ዓመታት በመምህርነት እንዳያገለግሉ እና በየትኛውም የመንግሥት ሥራ እንዳይሳተፉ ተበይኖባችዋል።
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በጉዳዩ ላይ ተሳታፊ ነበሩ የተባሉት የሒሳብ ባለሙያው ኤሪክ ንኩሩንዚዛ እና መምህሩ ላዛርድ ኒሄዛጊሬ በሁለት ዓመት እስራት እንዲቀጡ ተወስኖባቸዋል።
ሁለቱ ርዕሰ-መምህሩን ተባብረዋል በሚል ነው ቅጣቱ የተላለፈባቸው።
ርዕሰ-መምህሩ ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ተማሪዎች መውሰድ ያለባቸውን ፈተና ላይ በአንድ ተማሪ ስም ወደ ፈተና ክፍል ገብተው ሲፈተኑ የተያዙት።
በዋና ከተማዋ ቡጁምቡራ ሰሜናዊ ክፍል የሚገኘው ቡቴሬሬ የቴክኒክ ኮሌጅ ርዕሰ-መምህር የሆኑት ቤንጃሚን ማኒራምቦና የመጨረሻውን የፈተና ወረቀት እየሰሩ ሳለ ነበር ፖሊስና የሃገሪቱን የትምህርት ሚኒስትርን ጨምሮ ባለስልጣናት ወደፈተናው አዳራሽ በመግባት ያፋጠጧቸው።
እጅ ከፍንጅ ተይዘው ማምለጫ ያላገኙት ርዕሰ-መምህሩ ቤንጃሚን የፈፀሙትን ወንጀል እዚያው ፈተና አዳራሽ ውስጥ አምነው ተናዘዋል።