ከጣልያን የድልድይ መደርመስ የተረፉ ሰዎች እየተፈለጉ ነው
ትናንት በጣልያኗ ጄኖዋ በደረሰው የድልድይ መደርመስ አደጋ 26 ሰዎች ሲሞቱ 15 ሰዎች ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ህይወት አድኖች አሁንም ከአደጋው የተረፉ ሰዎችን ለማግኘት እየሞከሩም ነው።
አሁንም ድረስ የድልድዩ ስብርባሪ የተጫናቸው ሰዎች ጩሀት እንደሚሰማ እየተነገረ ሲሆን፤ 12 ሰዎችን እስካሁን ማግኘት አልተቻለም። ወደ 300 የሚጠጉ የጣልያን ነፍስ አድን ሰራተኞች በአነፍናፊ ውሻ እየታገዙ ሰዎችን ከድልድዩ ስብርባሪው ለማውጣት እየሞከሩ ይገኛሉ።
የእሳት አደጋ መከላከያ ኃላፊው ኢማኑኤሌ ጊፊ "ሁሉንም ተጎጂዎች ከድልድዩ እስክናወጣ ድረስ ተስፋ አንቆርጥም" ብለዋል።
የጄኖዋ ፓሊስ ኃላፊ አሌሳንድራ ቡሲ "በህይወት ያሉ ሰዎች ከስብርባሪው በታች እንደሚገኙ እናምናለን። ልንታደጋቸውም እየሰራን ነው" ብለዋል።
አደጋው የተከሰተበት ምክንያት እስካሁን ባይታወቅም ለድልድዩ ግንባታ በተወሰደው ጥንቃቄ ላይ ጥያቄዎች እየተነሱ ነው።
ሞራንዲ የተባለው ይህ ድልድይ እንደ አውሮፓውያኑ በ1960ዎቹ የተገነባ ሲሆን፤ በዋነኛነት ከወደብ እቃ ለማጓጓዝ ይውላል። ድልድዩ ሶስት የሃገሪቷን ወደቦች የሚያገናኝ እንደመሆኑ ብዙ ሺዎች ዘወትር የሚገለገሉበት ነው።
ድልድዩ ሲደረመስ ከ 30 እስከ 35 የሚደርሱ መኪኖች በድልድዩ እየተጓዙ ነበር። ድልድዩ ሲደረመስ በላዩ ላይ የነበሩት መኪኖች እስከ 45 ሜትር ወደታች ተወርውረውም ነበር።
የጣልያን ቀይ መስቀል አስተባባሪ ማርሴሎ ደ ኤንጅልስ ከድልድዩ መደርመስ የተረፉ ሰዎችን ለመታደግ የመሬት መንቀጥቀጥ በሚከሰትበት ወቅት የሚሰሩ የነፍስ አድን ሰራተኞችን ማሰማራታቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ትናንት ወደ 200 ሜትር ገደማ የሆነው የድልድዩ ክፍል ከተደረመደሰ በኃላ የትራፊክ እንቅስቃሴ ቆሞ፣ መላው ጣልያንም በድንጋጤ ተሸብቦ ነበር።