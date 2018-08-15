ከጣልያን የድልድይ መደርመስ የተረፉ ሰዎች እየተፈለጉ ነው

  • 15 ኦገስት 2018
ነፍስ አድኖች የድልድዩ ስብርባሪ የተጫናቸውን ሰዎች በመፈለግ ላይ ናቸው Image copyright EPA
አጭር የምስል መግለጫ የነፍስ አድን ሰራተኞች የድልድዩ ስብርባሪ የተጫናቸውን ሰዎች በመፈለግ ላይ ናቸው

ትናንት በጣልያኗ ጄኖዋ በደረሰው የድልድይ መደርመስ አደጋ 26 ሰዎች ሲሞቱ 15 ሰዎች ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ህይወት አድኖች አሁንም ከአደጋው የተረፉ ሰዎችን ለማግኘት እየሞከሩም ነው።

አሁንም ድረስ የድልድዩ ስብርባሪ የተጫናቸው ሰዎች ጩሀት እንደሚሰማ እየተነገረ ሲሆን፤ 12 ሰዎችን እስካሁን ማግኘት አልተቻለም። ወደ 300 የሚጠጉ የጣልያን ነፍስ አድን ሰራተኞች በአነፍናፊ ውሻ እየታገዙ ሰዎችን ከድልድዩ ስብርባሪው ለማውጣት እየሞከሩ ይገኛሉ።

የእሳት አደጋ መከላከያ ኃላፊው ኢማኑኤሌ ጊፊ "ሁሉንም ተጎጂዎች ከድልድዩ እስክናወጣ ድረስ ተስፋ አንቆርጥም" ብለዋል።

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የጄኖዋ ፓሊስ ኃላፊ አሌሳንድራ ቡሲ "በህይወት ያሉ ሰዎች ከስብርባሪው በታች እንደሚገኙ እናምናለን። ልንታደጋቸውም እየሰራን ነው" ብለዋል።

አደጋው የተከሰተበት ምክንያት እስካሁን ባይታወቅም ለድልድዩ ግንባታ በተወሰደው ጥንቃቄ ላይ ጥያቄዎች እየተነሱ ነው።

Image copyright AFP/Getty
አጭር የምስል መግለጫ በትናንቱ የድልድይ መደርመስ ቢያንስ 26 ሰዎች ሞተዋል

ሞራንዲ የተባለው ይህ ድልድይ እንደ አውሮፓውያኑ በ1960ዎቹ የተገነባ ሲሆን፤ በዋነኛነት ከወደብ እቃ ለማጓጓዝ ይውላል። ድልድዩ ሶስት የሃገሪቷን ወደቦች የሚያገናኝ እንደመሆኑ ብዙ ሺዎች ዘወትር የሚገለገሉበት ነው።

ድልድዩ ሲደረመስ ከ 30 እስከ 35 የሚደርሱ መኪኖች በድልድዩ እየተጓዙ ነበር። ድልድዩ ሲደረመስ በላዩ ላይ የነበሩት መኪኖች እስከ 45 ሜትር ወደታች ተወርውረውም ነበር።

የጣልያን ቀይ መስቀል አስተባባሪ ማርሴሎ ደ ኤንጅልስ ከድልድዩ መደርመስ የተረፉ ሰዎችን ለመታደግ የመሬት መንቀጥቀጥ በሚከሰትበት ወቅት የሚሰሩ የነፍስ አድን ሰራተኞችን ማሰማራታቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል።

ትናንት ወደ 200 ሜትር ገደማ የሆነው የድልድዩ ክፍል ከተደረመደሰ በኃላ የትራፊክ እንቅስቃሴ ቆሞ፣ መላው ጣልያንም በድንጋጤ ተሸብቦ ነበር።

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