በሰሜን ምስራቅ ናይጄሪያ በርካታ ሰዎች በታጣቂዎች ተገደሉ
ሜላሪ ቦሮኖ በተሰኘ ሰሜን ምስራቃዊ የናይጄሪያ ግዛት የቦኮ ሃራም አክራሪ ቡድን 19 የሚሆኑ ሰዎችን መግደሉ ተገለፀ።
ታጣቂዎቹ ለሁለት ሰዓት ያህል መንደሩን እንደዘረፉና ከፍተኛ ጥቃት እንደሰነዘሩ የአይን እማኞች እየተናገሩ ነው።
የአካባቢው ሚሊሺያ ሃላፊ ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እንደገለፁት ታጣቂዎቹ ቅዳሜ ምሽት ላይ በጭነት መኪና አካባቢው ላይ በመድረስ በጥይትና በሮኬት አካባቢው ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል።
ስድስት ሰዎች በታጣቂዎቹ ተይዘው መቀላታቸውንና ኋላ ኗሪዎች አስከሬናቸውን እንዳገኙ ጨምረው ገልፀዋል።
. የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን መነኮሳት ጳጳስ በመግደል ተከሰሱ
. በመቀሌው አውሮፕላን ማረፊያ ታግተው የነበሩት የፌደራል ፖሊስ አባላት ተለቀቁ
አይሳሚ ግሪማ የተባለ የመንደሩ ኗሪ ምንም እንኳ በአቅራቢያው ፖሊስ ጣቢያ የነበረ ቢሆንም ፖሊስ ተጣቂዎቹን ለመጋፈጥ ምንም ያደረገው ነገር እንዳልነበር ተናግሯል።
ሌላ የመንደሩ ኗሪ ደግሞ ታጣቂዎቹ በርግጥም የቦኮ ሃራም አባላት ናቸው ወይስ የሌላ የክራሪ ቡድን የሚለውን እርግጠኛ መሆን እንደሚቸግር ተናግሯል።
እሱ እንዳለው ታጣቂዎቹ ጥቃት ከመፈፀማቸው በፊት ለሶስት ቀናት መንደሩን ከበው ቆይተዋል።