ግሪክ ከአውሮፓ ህብረት የብድር ፕሮግራም ተላቀቀች
ግሪክ ያገጠማትን የኢኮኖሚ ቀውስ ለማረጋጋት ከአውሮፓ ህብረት አባል አገራት የተበደረችውን ገንዘብ በሶስት ዓመታት ውስጥ ከፍላ አጠናቃለች።
በተያዘላት ቀነ ገደብ ከፍላ በማጠናቀቋም ከማንኛውም የገንዘብ ተቋም ባሻት ጊዜ ገንዘብ መበደር እንድትችል አድርጓታል። ይህ የሆነው በስምንት ዓመታት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው።
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የአውሮፓ ህብረት የኢኮኖሚ ማረጋጊያ ተቋም በየሶስት ዓመቱ 61.9 ቢሊየን ዩሮ ለግሪክ ሲሰጥ ቆይቷል።
ይህም ገንዘብ በአገሪቱ አጋጥሞ የነበረውን የኢኮኖሚ አለመረጋጋት ለማሻሻልና የገንዘብ ተቋማቱን አቅም ለማሳደግ የግሪክን መንግስት እጅጉን ረድቶታል።
ግሪክ ከአውሮፓውያኑ 2010 ጀምሮ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ቁጥጥር ፈንድ ጋር በመሆን ከ260 ቢሊየን የሚበልጥ ገንዘብ ብድር ተጠቃሚ ሆናለች።
ይህ ደግሞ በዓለም የብድር ታሪክ በጣም ትልቁ ነው ተብሏል።
ይሁን እንጂ ግሪክ ተዘፍቃበት ከነበረው የኢኮኖሚ ቀውስ ለመላቀቅ ግብር መጨመርና የመንግስትን በጀት መቀነስን ጨምሮ በተቋሙ የተቀመጡ ቅድመ ሁኔታዎችን ለመፈፀም ተገዳለች።
ከዚህ ሁሉ በኋላ የግሪክ ኢኮኖሚ ቀስ በቀስ እያንሰራራ ያለ ቢሆንም አሁንም ግን የኢኮኖሚ ቀውሱ ከማጋጠሙ አስቀድሞ ከነበረው 25 በመቶ ያነሰ ነው።
ቢሆንም ግን ተጨማሪ 27 ቢሊየን ዶላር ለግሪክ የተመደበላት ቢሆንም አገሪቱ ይህን ያህል ገንዘብ አላስፈለጋትም " ግሪክ በራሷ እግር መቆም ትችላለች" ሲሉ የአውሮፓ ህብረት ፈንድ ሃላፊ ማሪዮ ሴንቴኖ ተናግረዋል።
ጨምረውም በአገሪቱ በታየው ለውጥ የግሪክ ህዝቦችን ስለ ትብብራቸው አመስግነዋል።