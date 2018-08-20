በአሪዞና ሆስፒታል የከባድ ህመም ክትትል ክፍል የሚሰሩ 16 ነርሶች ነፍሰ ጡር ሆነው ተገኙ
በአሪዞና ግዛት ሜሳ በሚገኝ ሆስፒታል 16 ነርሶች በተመሳሳይ ወቅት የመውለጃ ቀናቸውን እየተጠባባቁ ነው።
ሴቶች ከስራ ባህሪያቸው አንፃር፣ ከሚኖራቸው የእረፍት ፈቃድ አሊያም ከአንድ ከሚወዱት በዓል ጋር አስታከው የእርግዝና ጊዜያቸውን ማቀዳቸው እየተለመደ ነው።
ከአንድ መስሪያ ቤት፣ ለዛውም ከአንድ የስራ ክፍል፣ ከፍተኛ ቁጥር ሲሆን ግን ግርምታን ይጭራል፤ ምን ታይቷቸው ነው ያስብላል።
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በአሪዞና ግዛት ሜሳ ሆስፒታል ያጋጠመው ይህ ነው።
እኩል ሆዳቸው የገፋ 16 ነርሶች ብቅ አሉ። ነርሶቹ በአንድ ሆስፒታል የከባድ ህመም ክትትል ክፍል ሰራተኞች ናቸው።
አጋጣሚው በሆስፒታሉ የሚታከሙ ህሙማንን ሳይቀር ያስደመመ ነበር።
" ህሙማኑ 10 በመቶ የምንሆነው ነፍሰጡር መሆናችንን ሲያዩ የወሊድ ቁጥር ከፍተኛ እየሆነ እንደመጣ አድርገው የተረዱም አሉ" ስትል ከነርሶቹ አንዷተናግራለች ።
ነርሶቹ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተገኙ አንዲት ሴትም በበኩላቸው "በጠጡት ውሃ ውስጥ አንድ ነገር ተጨምሮበታል፤ አሊያም የገናን በዓል አብሮ ለማክበር ቀድሞ የታቀደ መሆን አለበት" ሲሉ ቀልድ አዘል አስተያየት ሰጥተዋል።
ለመውለድ አንድ ወር ያህል ጊዜ የሚቀራት ሮቸል ሼርማን " የፌስቡክ ግሩፕ እስከምንከፍት ድረስ ሁላችንም ነፍሰ ጡር መሆናችንን የምናውቅ አልመሰለኝም" ብላለች።
"አጋጣሚው የሆነ የምናሳካው የጋራ ዕቅድ ያለን አስመስሎታል" ስትል ጨምራ ተናግራለች።
ጆለኔ ጋሮው የተባለ የስራ ባልደረባቸው እርጉዝ ሴቶች ሊሰሩት የማይችሉትን ስራዎች፤ እንደ ቲቢ ያሉ ተላላፊ በሽታዎችንና የካንሰር ህመሞችን በማከም ሲሰሩ በመቆየታቸው ነርሶቹን አመስግኗቸዋል።
ነርሶቹ በመጭው መስከረምና በጥር ወር መገባደጃ ላይ ይወልዳሉ ተብሎ ይጠበቃል።
የክፍሉ ሰራተኞችም ነርሶቹ የ12 ሳምንታት የወሊድ ፈቃድ ከመውጣታቸው በፊት "ቤቢ ሻወር"ዝግጅት ለማከናወን አቅደዋል።