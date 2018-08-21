የአሜሪካ ቀዳማዊት እመቤት ሜላኒያ ትራምፕ አፍሪካን ሊጎበኙ ነው
የአሜሪካ ቀዳማዊት እመቤት ሜላኒያ ትራምፕ በዚህ ዓመት መጨረሻ ወደ አፍሪካ ይመጣሉ።
መቼ እንደሚመጡና መዳረሻቸው የት እንደሆነ ግልፅ ባይሆንም የአፍሪካን አህጉር ለመጎብኘት እቅድ እንደያዙ ታውቋል።
• የኬንያ ዳኞችን አለባበስ የቀየረች ኢትዮጵያዊት
ቀዳማዊ እመቤቷ በሰጡት መግለጫም
"ይህንን ጉዞ የማደርገው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው፤ በአህጉሩ ህፃናት የሚገጥማቸውን ችግር ላይ ግንዛቤዬን ለማዳበር ስለሚረዳኝ በጣም ደስተኛ ነኝ፤
በተጨማሪም አፍሪካ ስላላት እምቅ ባህልና ታሪክም እማራለሁ" ሲሉ ተደምጠዋል።
ሜላኒያ ትራምፕ በሰብዓዊ ስራዎች ላይ ትኩረት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ ባሻገርም አብዛኞቹ የአፍሪካ አገራት ሲሰሩ የቆዩትን የልማት ፕሮግራሞችንም በቆይታቸው ጊዜያቸውን የሚሰጡት ጉዳይ ነው።
ጉዞውን የሚያደርጉት ከባለቤታቸው ፕሬዚዳንት ትራምፕ ጋር አለመሆኑም ታውቋል።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ስልጣን ላይ ከወጡበት ጊዜ አንስቶ ወደ አፍሪካ ጉዞ አላደረጉም።