ሙስጠፋ ኡመር የሶማሌ ክልል ጊዜያዊ ፕሬዚዳንት ሆነው ተሾሙ
አቶ ሙስጠፋ ኡመር ጊዜያዊ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት ሆነው ተሾሙ።
አቶ ሙሰጠፋ ኡመር የክልሉ ጊዜያዊ ፕሬዚዳንት ሆነው እንዲመሩ የሶማሌ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (ሶህዴፓ) የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው እንደመረጣቸው አዲስ አበባ የሚገኘው የቢቢሲ ሶማልኛ ሪፖርተር አረጋግጧል።
የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልልን ለበርካታ ዓመታት የመሩትን አቶ አብዲ ሙሐመድ ኡመርን በመተካት ላለፉት ሁለት ሳምንታት ክልሉን በፕሬዚዳንትነት ሲመሩ የቆዩት አቶ አህመድ አብዲ ሞሐመድ፤ አቶ ሙስጠፋ የክልሉ ፕሬዚዳንት ሆነው መመረጣቸውን አረጋግጠዋል።
አቶ አህመድ አብዲ አቶ ሙስጠፋ የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት ተደርገው መሾማቸውን በፌስቡክ ገጻቸው ላይ የቪዲዮ መልዕክት አስተላልፈዋል።
አቶ አህመድ ጨምረው እንደተናገሩት አዲሱ ፕሬዚዳንት የሶህዴፓ አባል ባይሆኑም ፕሬዚዳንት ሆነው እንዲቀጥሉ የሚያስችል የፓርቲው ሕገ-ደንብ ይፈቅድላቸዋል ብለዋል።
አቶ ሙሰጠፋ ኡመር የክልሉ ጊዜያዊ ፕሬዚዳንትነታቸው በተጨማሪ የሶህዴፓ ምክትል ሊቀመንበር ተደርገው ተሹመዋል።
የመንግሥት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጸ/ቤት ኃላፊ ሚንስትሩ አህመድ ሺዴ የሶህዴፓ ሊቀመንበር ተደርገው መሾማቸው ይታወሳል።
አቶ ሙስጠፋ የቀድሞ ፕሬዚዳንት አብዲ ሙሐመድ ኡመር የተለያዩ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን ይፈጽማሉ በማለት በተደጋጋሚ በመተቸት ይታወቃሉ።
ከሳምንታት በፊት አቶ አብዲ ሞሃመድ ከሶማሌ ክልል የመገናኘ ብዙሃን ጋር አድርገው የነበረው ቆይታ የብዙዎች መነጋገሪያ ሆኖ ነበር።
በወቅቱ አቶ አብዲ በሰጡት አስተያየት ውስጥ የብዙዎችን ቀልብ ይዞ የነበረው የቀድሞው የብሔራዊ መረጃና ደኅንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው አሰፋን በሚመለከት የሰጡት አስተያየት ነበር። ''ጌታቸው ሙሰኛ፣ ሌባ እና ራሰ ወዳድ ነው'' ብለው ነበር።
ከሳምንታት በፊት የእሳቸውን አስተያየት ተከትሎ ዛሬ የክልሉ ፕሬዚዳንት ተደርገው የተሾሙትን አቶ ሙስጠፋን አነጋግረናቸው ነበር።
በወቅቱ እራሳቸውን የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋች ብለው የሚጠሩት አቶ ሙስጠፋ ኡመር፤ አቶ አብዲ በቅርቡ ከብሔራዊ መረጃና ደኅንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተርነት እንዲነሱ የተደረጉትን አቶ ጌታቸው አሰፋን በከፍተኛ ደረጃ መውቀስ ለምን አስፈለጋቸው? የሚል ጥያቄ አቅርበንላቸው ነበር።
አቶ ሙስጠፋ በወቅቱ በሰጡት አስተያየት አቶ አብዲ ይህን መሰል ወቀሳን መሰንዘር ያስፈለጋቸው፤ "የአዲሱ የፖለቲካ ለውጥ አካል ሆነው ስልጣን ላይ መቆየት ስለሚፈልጉ ነው። አቶ ጌታቸው እና ሌሎች ግለሰቦች ይፈጽሙ የነበሩትን በይፋ ማውጣት 'ታዓማኒነትን ያተርፍልኛል' የሚል ስሌትን በመያዝ ያደረጉት ነገር ነው'' ብለውን ነበር።
''ከቀናት በፊት የክልሉ ምክር ቤት ተሰብስቦ ባለበት ሰዓት አቶ አብዲ አንድ ጥቁር ቦርሳ ይዘው መጡ። ከዚያም 'በዚህ ሻንጣ ውስጥ በርካታ ሚስጥሮች አሉኝ። የክልሉ ባለስልጣናት እና የፌደራል መንግሥት ባለስልጣናት ሚስጥር እዚህ ውስጥ አለ። ገንዘብ የከፍልኳቸው ባለስልጣናት አሉ። እኔን ቢነኩ ይህን ሚስጥር አወጣለሁ' በማለት ሲያስፈራሩ ነበር'' በማለት ተናግረው ነበር።
የቀድሞ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት የነበሩት አቶ አብዲ ሞሐመድ ኡመር ከስልጣናቸው ከተነሱ ሁለት ሳምንታት አልፈዋል።
አቶ አብዲ ሞሐመድ ክልል ፕሬዚዳንትነታቸው መነሳታቸው ከተሰማ ከሁለት ቀናት በኋላ አህመድ አብዲ ሼክ ሞሃመድ (ኤልካስ) ፕሬዚዳንት ተደርገው ተሹመው ነበር።