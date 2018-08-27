ትራምፕ በማኬይን ቀብር ላይ አይገኙም
ታዋቂው አሜሪካዊ የፖለቲካ ሰውና የቀድሞ ወታደር ህይወታቸው ማለፋቸውን ተከትሎ የቀድሞ የሃገሪቱ መሪዎችን ጨምሮ አሜሪካውያን ሃዘናቸውን እየገለፁ ይገኛሉ።
በ81 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ጆን ማኬይን በቪየትናም ጦርነት የጦር አውሮፕላን አብራሪ በመሆን ሃገራቸውን አገልግለዋል።
በአውሮፓውያኑ 2008 ላይ በተካሄደው የአሜሪካ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ከባራክ ኦባማ ጋር የተፎካከሩት ማኬይን ለሚቃወሟቸው ሁሉ የሚታገሉ ተብለው ይገለፃሉ።
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ኦባማ «ከማኬይን ጋር ያሳለፍነው ጊዜ በቃላት የሚገለፅ አይደለም» ሲሉ ሰውየውን አሞግሰዋቸዋል።
ጆርጅ ቡሽ በበኩላቸው «እርሱ እኮ የከፍተኛ ዓላማ አርበኛ ነበር» በማለት ነው ያንቆለጳጰሷቸው።
በማኬይን ክፉኛ ወቀሳ ሲደርስባቸው የነበሩት የወቅቱ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ በሰውየው ማለፍ የተሰማቸውን ሃዘን በመግለፅ ሃሳባቸውን ቋጭተዋል።
የትራምፕ ባለቤት ቀዳማዊ እመቤት ሜላኒያ ትራምፕ በበኩላቸው «ለሃገራችን ላበረከቱት እናመሰግናለን» ሲሉ ከባላቸው በሃሳብ ላቅ ያለ ፅሑፍ አስፍረዋል።
እንደ የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ከሆነ ዶናልድ ትራምፕ በማኬይን ግብዓተ መሬት መርሃ ግብር ላይ እንዲገኙ አልተጋበዙም።
በምትካቸው ምክትል ፕሬዝደንት ማይክ ፔንስ ሊገኙ እንደሚችሉ ነው መገናኛ ብዙሃኑ እየጠቆሙ ያሉት።
በተቃራኒው የቀድሞዎቹ ባራክ ኦባማና ጆርጅ ቡሽ በዝግጅቱ ላይ ንግግር እንደሚያደርጉ ይጠበቃል።
በአይምሮ እጢ ምክንያት ለአንድ ዓመት ያህል በህክምና ሲረዱ የቆዩት የ81 ዓመቱ ማኬይን ህክምና በቃኝ በማለታቸው ምክንያት ሕይወታቸው ማለፉን ቤተሰባቸው አስረድቷል።