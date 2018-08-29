ፍየሎችም «ከፍትፍቱ ፊቱ» ይሉ ይሆን?
ፍየሎች በተለይ ደስተኛ ገፅ ያለው የሰው ፊት ቀልባቸውን እንደሚገዛው በጥናቱ ተጠቁሟል።
የመርማሪዎች ቡድን ጥናቱን ለማካሄድ ከተጠቀመባቸው መንገዶች አንዱ የተለያዩ ስሜቶችን የሚያሳይ የአንድ ሰው የፊት ፎቶ በ1.3 ሜትር ርቀት አራርቆ በመስቀል ለፍየሎች ማሳየት ነው።
ፍየሎችም ከሌሎች በተለየ ፈገግታ እና ደስታን በሚያሳየው ፎቶ ዙሪያ እንደተኮለኮሉ ተነግሯል።
• አቶ ታደሰ ካሳ፡ "…ወሎዬ ነኝ፤ መታወቂያዬም አማራ የሚል ነው"
• የደሞዙን 100 እጥፍ በስህተት የተከፈለው ሰው
በደስተኛው ገፅ ከመሳብ በተጨማሪ ከሌሎች ፎቶዎች በተለየ ከፍ ላለ ጊዜ እንዳጤኑት ተመስክሯል።
ከጥናቱ አድራጊዎች መካከል አንዱ የሆኑት ዶ/ር አለን ማክኤልጋት ጥናቱ የሰው ልጅ የቅርብ ወዳጆች ከሆኑት ውሾች እና ፈረሶች በተጨማሪ ሌሎች እንስሳትም የሰውን ስሜት የማንበብ አቅም እንዳላቸው ፍንጭ እንደሚሰጥ ጠቁመዋል።