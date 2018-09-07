የሶማሌ ክልል የቀድሞው ሰንደቅ አላማ ዳግም ጥቅም ላይ መዋል ጀመረ
የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የቀድሞ ሰንደቅ አላማ ዳግም ጥቅም ላይ መዋል ጀመረ።
በቅርቡ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የሆኑት አቶ ሙስጠፋ ዑመር በፌስቡክ ገጻቸው የክልሉ ሰንደቅ አላማ መቀየሩን አሳውቀዋል።
አቶ ሙስጠፋ "በሶማሌነታችንና በኢትዮጵያዊነታችን መሀከል ተቃርኖ የለም" ብለዋል።
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የቀድሞው ሰንደቅ አላማ ተመልሶ ሥራ ላይ መዋል መጀመሩን በተመለከተም "የሶማሌ ክልል ህዝቦች ነን፤ ከፊትም ከኋላም ቅጥያ የለም፤ የቀደመው ሰንደቅ አላማ ተመልሷል" በማለት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በገፃቸው ላይ አስፍረዋል።
የቀድሞው የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደድር አቶ አብዲ ሙሀመድ ዑመር ከስልጣን ከተነሱ በኋላ የተተኩት አቶ ሙስጠፋ ዑመር፤ "የሶማሌነት መገለጫችንን በኩራት ስንጠብቅ ብሔራዊ ግዴታችንንም ባለመዘንጋት ነው" ብለዋል።
አቶ አብዲ በአሁን ወቅት በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ክሳቸውን በመከታተል ላይ ይገኛሉ።