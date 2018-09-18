አዲስ አበባ ወደ ቀድሞ መረጋጋቷ ብትመለስም የተንቀሳቃሽ ስልክ ኢንተርኔት አገልግሎት ግን ተቋርጧል
መረጋጋት ርቋት የሰነበተችው አዲስ አበባ ዛሬ ማለዳውን ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ የተመለሰች ትመስላለች።
ቢቢሲ በልዩ ልዩ የከተማ አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ መታዘብ እንደቻለው እስከዛሬ ማክሰኞ እኩለ ቀን ድረስ የንግድ መደብሮች፥ ምግብ ቤቶች እና ሌሎችም የአገልግሎት መስጫ ተቋማት ተከፍተዋል።
ካለፉት ሦስት ቀናት በተለየ በመንገዶች ላይ በርካታ ተሽከርካሪዎችን ሲንቀሳቀሱ ማስተዋል የሚቻል ሲሆን፥ ሠራተኞች እና ባለጉዳዮች በሰርክ እንቅስቃሴያቸው ተጠምደው ታይተዋል።
ይሁንና ከትናንትና አመሻሽ አንስቶ የተንቀሳቃሽ ስልክ የኢንተርኔት አገልግሎት በከተማዋ ተቋርጧል።
• በአዲስ አበባ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ባጋጠመ ግጭት 5 ሰዎች ተገደሉ
በሌሎች በርካታ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ግን የተንቀሳቃሽ ስልክ የኢንተርኔት አገልግሎት በነበረው መልኩ መቀጠሉን ቢቢሲ መረዳት ችሏል።
የመዲናዋ የንግድ መናኸሪያ በሆነው መርካቶ እና አካባቢው በርካታ የንግድ መደብሮች ደጆቻቸውን ከፍተው ደንበኞቻቸውን ሲያስተናግዱ ይስተዋላል።
ሁሉም ሱቆች ተከፍተዋል ባይባልም የንግድ ስፍራው የወትሮ ሞቅታውን ተላብሷል።
በተመሳሳይ የፒያሳ፥ አውቶብስ ተራ፥ አዲሱ ገበያ፥ ካዛንችስ፥ መገናኛ እና ጉርድ ሾላ አካባቢዎች የተለመደ ዓይነት እንቅስቃሴ ታይቶባቸዋል።
በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት በአዋሳኝ የኦሮሚያ አካባቢዎች በደረሰ ብሄር ላይ ያነጣጠር ጥቃት ከሃያ በላይ ግለሰቦች ከተገደሉ በኋላ በትናንትናው ዕለት በርካታ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የተቃውሞ ሰልፍ አድርገዋል።
ከፖሊስ የተተኮሱ ጥይቶች ለአምስት ግለሰቦችን ሞት ምክንያት መሆናቸው ተገልጿል።
ጥቃቶቹን በመሸሽ በምዕራባዊ አዲስ አበባ ልዩ ልዩ ትምህርት ቤቶች፥ የእምነት እና መንግስታዊ ተቋማት ለተጠለሉ በሺህ የሚቆጠሩ ግለሰቦች እርዳታ የማሰባሰብ ሥራ የሚሰሩ ወጣቶች በፍልውሃ እና በአብነት አካባቢዎች ገንዘብ እና አልባሳትን እንዲበረከት ጥሪ ሲያሰሙ ቢቢሲ ተመልክቷል።
የተንቀሳቃሽ ስልክ ኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥ የእርዳታ አሰጣጡን የማስተባበር ሥራ ላይ እንቅፋት እንደፈጠረ የሚገልፅ አስተያየቶች በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ተለጥፈዋል።
ወደሁለት ሺህ ገደማ ተፈናቃዮችን ያስጠለሉት በኮልፌ ቀራኒዮ የሚገኙት የፊሊጶስ ትምህርት ቤት እና የወረዳ 11 ወጣት ማዕከል ግቢዎች በርካቶች የምግብ እና የአልባሳት እርዳታ እየሰጡ ሲሆን፥ ጊዜያዊ የቀይ መስቀል ማዕከልም ተቋቁሟል።
በዛሬው ዕለት አመሻሽ ላይ የተቃዋሚ ፓርቲዎች እና የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ጥምረት ተጎጅዎችን እንደሚጎበኝ ከጎብኝ ፓርቲዎቹ መካከል አንደኛው የሆነው ሰማያዊ ፓርቲ ለቢቢሲ ገልጿል።
በጉብኝቱ ላይ ይሳተፋሉ ከተባሉት ሌሎች ፓርቲዎች መካከል አርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነት እና ዲሞክራሲ፥ የኦሮሞ ነፃነት ግንባር እና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ይገኙባችዋል