የማክሰኞ ምሽት ዓለም አቀፍ አጫጭር ዜናዎች
የማክሰኞ ምሽት ዓለም አቀፍ አጫጭር ዜናዎች
ጃፓን
ስፔስ ኤክስ የተሰኘው ተቋም ወደ ጨረቃ የሚወስዳቸውን የመጀመሪያው ጎብኚ ይፋ አደረገ።
መንገደኛው ዮሳኩ ማይዛዎ የተባሉ የ42 ዓመት ጃፓናዊ ቢሊየነር እንደሆኑ ታውቋል።
ቢሊየነሩ ወደ ጨረቃ መሄድ የሚፈልጉት ከኪነጥበብ ሰዎች ጋር እንደሆነ በቲዊተር ገፃቸው ተናግረዋል።
ደቡብ አፍሪካ
ደቡብ አፍሪካ እፀ-ፋሪስ (ካናቢስ) ማጨስን ህጋዊ አደረገች።
የሀገሪቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ለአቅመ አዳም የደረሱ ዜጎች ዕፁን ለግል ጥቅም እንዲያውሉ ፣ተክሉንም እንዲያበቅሉ ፈቅዷል።
የሀገሪቱ መንግስት ዕፁ የጤና ጠንቅ ነው በሚል ውሳኔውን ተቃውሟል።
አሜሪካ
አሜሪካ ከቻይና በሚገቡ ምርቶች ላይ ተጨማሪ ቀረጥ ጣለች።
እስከ አሁን ከተጣሉ ቀረጦች ሁሉ ትልቁ ነው ለተባለው የ200 ቢሊየን ዶላር ቀረጥ አፀፋ ቻይና ከአሜሪካ በሚገቡ ምርቶች ላይ የ60 ቢሊየን ዶላር ቀረጥ ጥላለች።
እየተካረረ በመጣው «የቀረጥ ጦርነት» ቻይና ከሚገቡ ሸቀጦች ግማሹ የድንገቴ ቀረጥ ሰለባ ሆነዋል።
• አሜሪካ የቻይና እቃዎች ላይ አዲስ ታሪፍ ጣለች
ኬንያ
ኬንያ አደንዛዥ ዕፅን አነፍንፈው ያገኛሉ ያለቻቸው ውሾች ደካማ ብቃት አነጋጋሪ ሆኗል።
ውሾቹ በአንድ የማሳያ ዝግጅት ላይ ለናሙና የተደበቀን አደንዛዥ ዕፅ አነፍንፈው ሊያገኙ አልቻሉም።
ከዝግጅቱ በኋላ በርካታ ኬኒያዊን 500 ዶላር በነፍስ ወከፍ የወጠባቸውን ውሾች ብቃት ላይ ጥያቄ አንስተዋል።
እንግሊዝ
እንግሊዝ ለዛምቢያ ስትሰጥ የነበረውን የገንዘብ ዕርዳታ አቆመች።
እንግሊዝ ለዚህ ውሳኔ የደረሰቸው ማጭበርበር እና ሙስናን ምክንያት በማድረግ ነው።
ለዛምቢያ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ በመስጠት ቀዳሚ የሆነችው እንግሊዝ ባልተገባ ሁኔታ ለግል ጥቅም የዋለ 4 ሚሊየን ዶላር እንዲመለስላትም ጠይቃለች።