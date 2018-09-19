በየመን ጦርነት ከአምስት ሚሊዮን በላይ ህፃናት ለረሃብ ተጋልጠዋል፡ ሴቭ ዘ ችልድረን
በየመን የሚገኙ አምስት ሚሊዮን ህፃናት ረሃብ ሲገጥማቸው ተጨማሪ አንድ ሚሊዮን ህፃናት ደግሞ የረሃብ አደጋ ተጋርጦባቸዋል ሲል ሴቭ ዘ ችልድረን አስጠነቀቀ።
በአገሪቱ ባለው ጦርነት ሳቢያ የመገበያያ ገንዘብ ዋጋ ማሽቆልቆልና የምግብ ዋጋ ንረት ብዙዎቹ ለምግብ እጥረት እንዲዳረጉ ምክንያት ሆኗል።
ሁዳይዳህ የተባለው ቁልፍ ወደብም በአማፂያኑ ቁጥጥር ስር በመዋሉ የምግብ ቁሳቁሶችን ወደ አገሪቱ እንዳይገቡ እንቅፋት መሆኑ ሌላኛው ፈተና ነው።
በዚህም በአጠቃላይ 5.2 ሚሊየን የየመን ህፃናት ለርሃብ እንደተዳረጉ ድርጅቱ አስታውቋል።
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"በሚሊየን የሚቆጠሩ ህፃናት ምግብ መቼ እንደሚያገኙ አያውቁም" ይላሉ የዓለም አቀፉ የሴቭ ዘ ችልድረን ዋና ኃላፊ ሔሌ ቶርኒንግ ሽሚድት፤ ኃላፊዋ በየመን በጎበኙት አንድ ሆስፒታል ህፃናቱ በርሃብ ከመዳከማቸው የተነሳ ማልቀስ ሲሳናቸው እንደተመለከቱ ገልፀዋል።
"ሁሉም የአገሪቱ ዜጎች አደጋ ላይ ናቸው፤ አስከፊ ችግሮችን እያስተናገዱ ነው፤ ከርሃብ እስከ ቦምብ እንዲሁም እንደ ኮሌራ ያሉ ተላላፊ በሽታዎች እተፈራራቀባቸው ይገኛል" ሲሉ ጨምረው ተናግረዋል።
በዚህ ወር መጀምሪያ ድርጅቱ ከ 5 ዓመት በታች ለሆኑና በምግብ እጥረት ለተጎዱ 400 ሺህ ለሚሆኑ ህፃናት ድጋፍ ያደረገ ሲሆን የተያዘው ዓመት ከመጠናቀቁ አስቀድሞ ከ36 ሺህ የሚበልጡ ህፃናት ሊሞቱ እንደሚችሉ እንዳስጠነቀቀ ገልጿል።
የሁቱ አማፂያን የአገሪቱን ምዕራባዊ ግዛት ከተቆጣጠረና ፕሬዚደንት አብድራቡህ ማንሱር ሃዲ ከአገር ከተሰደዱበት የአውሮፓውያኑ 2015 በኋላ አገሪቱ በጦርነት ቀጠና ውስጥ ትገኛለች።
10 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ንፁሃን ዜጎች ሲገደሉ 55 ሺህ የሚሆኑት የአካል ጉዳት እንዳጋጠማቸው የተባበሩት መንግሥታትን ሪፖርት ጠቅሶ ችግሩ አስከፊ መሆኑን አስታውቋል።