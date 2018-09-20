አሜሪካዊቷ ደኒስ ኮርንክ በመሬት ላይ ብስክሌት በማሽከርከር የዓለምን ክብረ ወሰን በእጇ አስገብታለች
አሜሪካዊቷ ብስክሌት ጋላቢ በምድር ላይ በሰዓት ከ296 ኪሎ ሜትር በላይ በመሄድ ለብዙ ሰዎች የማይቻለውን 'እንደ ወፍ በመብረር' አስደምማለች።
ደኒስ ኮርንክ በዘርፉ ያስመዘገበችው ድል ብቸኛዋ አስብሏታል።
አሜሪካዊቷ ብስክሌተኛ በሰዓት 296.010 ኪሎ ሜትር በመጋለብ እልህ አስጨራሽ ውድድሯን ፈፅማለች።
የ45 ዓመት ጎልማሳዋ ብስክሌተኛ የራሷን ክብረ ወሰን ማሻሻል ብቻ ሳይሆን ለረጅም ጊዜ በወንዶች ተይዞ የነበረውንም አሻሽላለች።
ብስክሌተኛዋ ደኒስ ኮርንክ "በሰዓት ወደ 300 ኪሎ ሜትር የሚጠጋን ርቀት መጓዝ የማይታመን ነው፤ ይሁን እንጂ የከፈልኩት መስዋዕትናትና ለብዙ ዓመታት ትኩረቴን በመስጠቴ፤ በዓለም ፈጣኗ ብስክሌተኛ እንድሆን አድርጎኛል" ትላለች።
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''ከ281 ኪሎ ሜትር በላይ መሄድ አይጠበቅብንም ነበር'' የምትለው ደኒስ ኮርንክ በ2016 በሰዓት233 ኪሎ ሜትር በላይ በመጋለብ የሴቶችን ክብረ ወሰን ይዛ ነበር።
ነገር ግን በ1995 በሰዓት 268 ኪሎሜትር በመጋለብ በኔዘርላንዳዊው ፍሬድ ሮመፕለብረግ ተይዞ ወደ ነበረው ክብረ ወሰን አይኗ አረፈ።
ድሉን የራሷ ለማድረግ ህልሟ አደረገች፤ የውድድር መኪናዎችን በመከተል ልምምድ ማድረግ ጀመረች።
በዚህም ክብረ ወሰኑን የራሷ ማድረግ እንደሚቻል ተገነዘበች።
ይህች ብስክሌተኛ አንድ ቦይንግ አውሮፕላን በከፍታ ከመብረሩ አስቀድሞ ካለው ፍጥነት ጋር ተመሳሳይ እንደሆነ ተመስክሮላታል።
ያስመዘገበችውን ድል ተከትሎም በዓለም የድንቃ ድንቅ መዝገብ በሴቶችና በወንዶች በሚል ለየብቻ ተይዞ የነበረውን ክብረ ወሰን አጠቃላ እንድትይዝ ጥሪዎች ቀርበውላታል።