የአርብ ምሽት አጫጭር ዓለም አቀፍ ዜናዎች
ታንዛኒያ
በታንዛኒያ ከልክ በላይ የጫነች ጀልባ ተገልብጣ ከ130 ሰዎች በላይ ህይወታቸው አለፈ።
በቪክቶሪያ ሃይቅ ላይ በተገለበጠችው ጀልባ ላይ ከ400 በላይ ተሳፋሪዎች እንደነበሩ ባለስልጣናት የተናገሩ ሲሆን 200 ሰዎች ሳይሰጥሙ እንዳልቀረ ተሰግቷል።
ኬንያ
ኬንያ አዳዲስ የቀረጥ ዓይነቶችን ተፈፃሚ ልታደርግ ነው።
ለመንግስት ተጨማሪ ገቢ ያስገኛሉ፤ ሀገሪቱንም ከበጀት አጣብቂኝ ያወጣሉ ተብለው ከፀደቁት ቀረጦች መካከል በቁማር ጨዋታዎች እና በነዳጅ ምርቶች ላይ የተጣሉት ይጠቀሳሉ።
ካምቦዲያ
ካምቦዲያ ስድስት ዓመት እስር ፈርዶበት ለነበረ አውስትራሊያዊ ፊልም ሰሪ ይቅርታ አደረገች።
ባለፈው የጎረጎሳዊያን ዘመን ሰኔ ላይ የካምቦዲያ ተቃዋሚ ፓርቲን ሰለማዊ ሰልፍ በተንሳፋፊ መቅረፀ ምስል(ድሮን) በመቅረፅ ላይ በነበረበት ወቅት በቁጥጥር ስር የዋለው ጄምስ ሪክሰተን ለእስር የተዳረገው በስለላ ወንጀል ከተከሰሰ በኋላ ነው። ጄምስ የተከፈተበትን ክስ በመካድ ተሟግቷል።
ሶማሌላንድ
የራስ ገዟ ሶማሌላንድ መንግስት ዝቅተኛ የጋብቻ ዕድሜን ከፍ ለማድረግ ያወጣውን ህግ በድጋሚ ሊከልስ ነው።
ዝቅተኛ የጋብቻ ዕድሜን 18 ዓመት የሚያደርገውን ህግ፣ የሀገሪቱ የሃይማኖት አባቶች ከእስልምና አስተምሮት ጋር ይጣረሳል ሴት ልጅ ማግባት ያለባት ከ15 ዓመቷ ጀምሮ ነው ሲሉ ተችተውት ነበር።
እንግሊዝ
የአውሮፓ ህብረት የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ቴሬሳ ሜይ ያቀረቡትን ኢኮኖሚ ተኮር ዕቅድ እንደማይቀበል ማስታወቁን ተከትሎ በዓለም ገበያ የፓውንድ ዋጋ መውረድ አሳይቷል።
ፓውንድ ከዶላር ጋር ከነበረው ምጥጥን በ1.5 በመቶ፣ ከዩሮ ጋር ከነበረው ምጥጥን ደግሞ በ1̏.1 በመቶ ወርዷል።
በዚህም መሰረት 1 ፓውንድ 1.3068 ዶላር ገዳማ እንዲሁም 1.1144 ዩሮ እየተዘረዘረ ይገኛል።