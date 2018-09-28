በእምነት ሰመረ በቢቢሲ ትግርኛ የተዘጋጀውን የግጥም ውድድር አሸነፈ
ኖርዌይ የሚኖረው ኤርትራዊው በእምነት ሰመረ በቢቢሲ ትግርኛ የተዘጋጀውን የግጥም ውድድር አሸንፏል።
"በናቴ ስም ጥሩኝ" የሚል መጠሪያ የተሰጠው ይህ ግጥም ከሁለት መቶ ግጥሞች ጋር ተወዳድሮ ነው ያሸነፈው።
የ41 ዓመቱ በእምነት ሰመረ፤ የግጥም ውድድሩን ዳኞች በግጥሙ ይዘት፣ በቋንቋው ውበት፣ የትግርኛ ግጥም አጻጻፍ ህግጋትን በመከተል ማለትም በግጥሙ ቤት አመታትና በግጥሙ ዜማ ማርኳል።
"በናቴ ስም ጥሩኝ" የተሰኘው ግጥም፤ አንዳንድ ወጣት ወንዶች የሴት ጓደኞቻቸው ሲያረግዙ መክዳታቸው ላይ ያተኩራል።
የቢቢሲ ትግርኛ የግጥም ውድድር ለትግርኛ ተናጋሪዎች ከሐምሌ 24፣ 2010 ዓ. ም. ጀምሮ ክፍት ነበር።
ውድድሩ በትግርኛ ቋንቋ የሚጻፍ ግጥምን ለማጎበልበት እንዲሁም እውቅና ለመስጠት ያለመ ሲሆን፤ በኤርትራ እንዲሁም በኢትዮጵያ የሚኖሩ ትግርኛ ተናጋሪዎችን ታሳቢ ያደረገም ነው።
ከኢትዮጵያ ስልጣን ሀይላይ እና በደቡብ አፍሪካ የሚኖረው ኤርትራዊው ሰለሞን ገብረክርስቶስ ሁለተኛና ሶስተኛ ወጥተው ውድድሩን አጠናቀዋል።
አሸናፊዎቹ ግጥሞች በቢቢሲ ትግርኛ የራዲዮ መርሀ ግብር መስከረም 18 ዓ. ም. የሚተላለፉ ሲሆን፤ በቢቢሲ ትግርኛ ድረ ገጽና የፌስቡክ ገጽ ላይም ይወጣሉ።