የሜቄዶኒያ የስም ለውጥ ህዝበ ውሳኔ የሚፈለገውን ያክል ድምፅ ሳያገኝ ቀረ
ሜቄዶኒያውያን ስማቸውን ወደ ሰሜን ሜቄዶኒያ ለመቀያር ያደረጉት ህዝበ ውሳኔ ሳይሳካ ቀረ።
ቀድመው የወጡ የምርጫ ውጤቶች እንደሚያሳዩት ከሜቄዶኒያ አጠቃላይ ሕዝብ አንድ ሦስተኛው በህዝበ ውሳኔው ላይ የተሳተፈ ሲሆን ይህ ግን ከሚጠበቀው 50 በመቶ በታች ነው ተብሏል።
ነገር ግን የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ስሙ ይቀየር ብለው ድምፅ የሰጡ ሰዎች ድምፅ ይከበር በማለት ፓርላማውን ጠይቀዋል።
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ምርጫው ለረዥም ጊዜ ከግሪክ ጋር የነበረውን እሰጥ አገባ ያስቀራል ተብሎ ተጠብቆ ነበር።
ግሪክ የሜቆዶኒያ ስም ለውጥ በህዝበ ውሳኔ ከፀደቀ ሀገሪቱ ለአውሮፓ ህብረትና ለሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ሀገሮች ማህበር አባልነት የምታቀርበውን ጥያቄ እንደማትቃወም ተስማምታ ነበር።
አነስተኛ መራጮች በተሳተፉበት በዚህ ምርጫ እስካሁን ድረስ ከመራጮቹ ድምፅ 85 በመቶው የተቆጠረ ሲሆን የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት ጨምሮ አንዳንድ ብሄርተኞች እሁድ የተካሄደውን ምርጫ ለማደናቀፍ እየሞከሩ ነው።
ምንም እንኳ በህዝበ ውሳኔው ላይ የተሳተፈው ሰው ቁጥር አነስተኛ በመሆኑ ውጤቱ አስገዳጅ ባይሆንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዞራን ዜቭ ፓርላማው ድምፅ የሰጡ ሰዎችን ምክረ ሃሳብ የማይቀበል ከሆነ አስቀድመው ምርጫ እንዲደረግ እንደሚጠይቁ ዝተዋል።
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"ድምፃቸውን ከሰጡ ሰዎች መካከል አብላጫው የስም ለውጡን ደግፈውታል፤ ስለዚህ ወደ አውሮፓ ህብረትና የጦር ቃልኪዳኑ ሀገራት አባል ለመሆን የምናደርገው ሂደት መፍጠን አለበት " ሲሉ ተደምጠዋል።
ሜቄዶኒያ ነፃነቷን ያወጀችው እ.ኤ.አ በ1991 ከዩጎዝላቪያ ከተገነጠለች በኋላ ቢሆንም ግሪክ ግን የአዲሷ ጎረቤቷን የስም ለውጥ ስትቃወም ኖራለች።
ግጭቱ የጀመረው የጥንት ታሪክን በመጥቀስ ሲሆን የዛሬዋ ሜቄዶኒያና ሰሜናዊው ግሪክ የሮማውያን አካል የነበረው ሜቄዶኒያ ግዛት አካል ነበሩ። ሁለቱም ሀገራት የታላቁ እስክንድርን ቅርስ ይገባኛል ሲሉ ይደመጣሉ።