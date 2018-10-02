በፈተና ውስጥ ከእራስ አልፎ ለሌሎች መትረፍ

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"እሱ ከሠራው 10 በመቶውን ካሳካሁ ኃላፊነትን እንደተወጣሁ ይሰማኛል"
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ይህ ሰው ቤቱን ከ400 ተሳቢ እንስሳት ጋር ተጋርቶ ይኖራል።
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ሴቶቹና ሕፃናቱን ካሜሩናዊያን ማን ገደላቸው?
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