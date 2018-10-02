የማክሰኞ ምሽት አጫጭር ዓለም አቀፍ ዜናዎች
ኢንዶኖዢያ
አርብ ዕለት በኢንዶኖሺያ በተከሰተው ርዕደ መሬት የሞቱ ሰዎች ቁጥር 1350 ደረሰ።
በርዕደ መሬት መለኪያ 7.5 ሬክተር ስኬል ሆኖ የተመዘገበው የመሬት መንቀጥቀጥ ፓሉ የተሰኘችውን የባህር ጠረፍ ከተማ የዋጠ ወጀብም አስከትሏል።
ዛምቢያ
የዛምቢያ ዕለታዊ ጋዜጣ ታይምስ ኦፍ ዛምቢያ የዕለት ገቢውን ለመጨመር የጀመረው አሰራር አነጋገሪ ሆኗል።
የእንግሊዝኛ ጋዜጣው በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ በርካታ ቻይናዊያንን ለመሳብ በሚመሰል መልኩ መሪ ዜናውን በፊት ገጹ ላይ በቻይንኛ ቋንቋ አትሟል።
አሜሪካ
የአሜሪካ ቀዳማዊ እመቤት ሜላኒያ ትራምፕ የአፍሪካ ጉብኝታቸው ጋናን በመጎብኘት ጀመሩ።
የሚላኒያ የጉብኝት ዓላማ ጤናና ትምህርትን በተመለከተ መነቃቃትን መፈጠር ሲሆን አስከትለው ኬንያ፣ማላዊ እና ግብፅን ይጎበኛሉ ተብሎ ይጠበቃሉ።
ካናዳ
ከ55 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አንዲት እንስት በፊዚክስ ዘርፍ የኖቤል ሽልማት ተሸላሚ ሆኑ።
ካናዳዊዋ ዶና ሰትሪክላንድ ከአጋራቸው ጋር በመሆን በጨረር ፊዝክስ ዙሪያ ለደረሱባቸው ግኝቶች ነው ተሸላሚ የሆኑት።
ሜክሲኮ
በሚክሲኮ የምትኘው የአካፑሉኮ የጠረፍ ከተማ ከንቲባ በመቶዎች የሚቆጠሩ የፖሊስ ጠመንጃዎች የት እንደገቡ እንዲያስረዱ ታዘዙ።
ከተማዎ በሜክሲኮ ጦር ቁጥጥር ስር ሆና በተደረገው ቆጠራ 342 መሳሪያዎች ገቢ አለመደረጋቸው ተጋልጧል።
ጣልያን
በጣልያን ለስደተኞች እጃቸውን በመዘርጋት የሚታወቁት የሪኢስ ከተማ ከንቲባ በቁጥጥር ስር ዋሉ።
ከንቲባ ዶሚኒኮ ሉቻኖ ስደተኞች ተቀባይነት እንዲያገኙ ህጋዊ ያልሆነ ጋብቻ በማመቻቸት ወንጀል ተሳትፈዋል በሚል ነው የተያዙት።