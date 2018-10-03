የአሜሪካ ቀዳማዊት እመቤት ሜላኒያ ትራምፕ በአፍሪካ ጉብኝታቸው ጋና ገቡ
የአሜሪካ ቀዳማዊት እመቤት ሜላኒያ ትራምፕ በአፍሪካ በሚያደርጉት የመጀመሪያ ጉብኝታቸው በጋና ዋና ከተማ አክራ የሚገኘውን ሆስፒታል ጎብኝተዋል።
በጋና አየር ማረፊያ ሲደርሱም በጋና ባህላዊ የሙዚቃ ቡድን አቀባበል ተደርጎላቸዋል።
ቀዳማዊት እመቤቷ ጋና በደረሱበት ወቅት ከጋናዋ ቀዳማዊት እመቤት ሬቤካ አኩፎ አዶ ጋር በመሆን አክራ ሪጂ የተሰኘውን ሆስፒታል ጎብኝተዋል።
በጉብኝታቸውም በአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ( ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ) የሚደገፈውንና በህፃናት ስነ ምግብ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራውን ፕሮጀክት ተመልክተዋል።
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ከዚህም ባሻገር ቢ ቤስት ኢንሼቲቭ በተሰኘ እንቅስቃሴያቸው ጤናን የሚያቃውሱ ነገሮችን በመግታት ጤናማ ዜጋን ለመፍጠር ያለመ እንቅስቃሴያቸውን ማስተዋወቅም ሌላኛው ዓላማቸው መሆኑ ተገልጿል።
በአፍሪካ በሚኖራቸው ቆይታም በተፈጥሮ የተዋቡ የተለያዩ አራት የአፍሪካ አገራትን እንደሚጎበኙ ተናግረዋል።
ጉብኝታቸውም ወደ ኬንያ፣ ማላዊና ግብፅ የሚቀጥል ሲሆን የጉዟቸው ዋነኛ ትኩረትም ጤናና ትምህርትን ማስተዋወቅ ነው።
ይሁን እንጂ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከዚህ ቀደም የአፍሪካ አገራት ህዝቦችን መዝለፋቸውን ተከትሎ በብዙዎች ዘንድ ቅያሜን ፈጥሮ ነበር።
ታዲያ እርሳቸውም የሚያደርጉት የአንድ ሳምንት ጉብኝታቸው ይህንን ክፍተት ለመሙላት ያለመ እንደሆነ እየተነገረ ነው።
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የእርሳቸው ቃል አቀባይ የሆኑት ስቴፋኒ ግሪሻም በበኩላቸው " እመቤቷ አፍሪካን ለመጎብኘት ፍላጎት ያደረባቸው ከዚህ ቀደም ወደ አፍሪካ ጉዞ አድርገው ስለማያውቁና አገራቱ የተለየ ባህልና ታሪክ ስላላቸው ነው" ብለዋል።
ጉዞ ከመጀመራቸውም አስቀድሞ የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት የህፃናትን ትምህርት ለማሻሻል የሚሰራውን ፕሮግራም ከማላዊ ጋር ለመስራት እንዴት መቀጠል እንዳለበት ሲያስቡበት እንደነበር ተናግረዋል።
ከዚህም በተጨማሪ በኬንያ በህፃናት ትምህርት፣ በዱር እንስሳት ጥበቃና በኤች አይ ቪ መከላከል ረገድ አሜሪካ ስትሰራ የነበሩትን ስራዎች ጠቅሰዋል።
የጉብኝታቸው የመጨረሻ መዳረሻ በሆነችው ግብፅ በአገሪቱ የቱሪዝምና የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃን በተመለከቱ ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።