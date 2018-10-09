ሴቶ እስረኞቹ ብዙ ነገር ይማራሉ። ከኮምፒዩተር ጥገና እሰከ የራሳቸውን ድረ-ገጽ መስራት።
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።

ሴት እስረኞቹ ከኮምፒዩተር ጥገና የራሳቸውን ድረ-ገጽ እሰከ መስራት ይማራሉ

  • 9 ኦክተውበር 2018