የአርብ ምሽት አጫጭር ዜናዎች ከኢትዮጵያ እስከ ሩሲያ ይወስደናል

  • 5 ኦክተውበር 2018
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አጭር የምስል መግለጫ የኢፌዲሪ የትምህርት ሚኒስትር

ኢትዮጵያ

• በአዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ ላይ በሚደረገው ውይይት ምክንያት የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች የመግቢያ ጊዜ ላልተወሰነ ጊዜ እንደተራዘመ የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ።

የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ሠራዊት በተባበሩት መንግሥታት ተሸለመ

ናይኪ ሮናልዶ ላይ የቀረበው ውንጀላ"አሳስቦኛል" አለ

• የኢትዮጵያና ኤርትራን ወዳጅነት የሚያጠናክር የሩጫ ውድድር በመቀሌ እንደሚካሄድ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን ዘገቡ። ጥቅምት 11 የሚካሄደው ሩጫው የታላቁ ሩጫ አካል ሲሆን አምስት ኪሎ ሜትር ይሸፍናል።

ዛምቢያ

• የ73 ዓመት ዛምቢያዊት በንግድ አስተዳደር ፒኤችዲያቸውን ማግኘታቸው በብዙዎች አስመስግኗቸዋል። ባለ ፒኤችዴዋ የአምስት ልጆች እናትና የአስር የልጅ ልጆች ቅድመ አያት ናቸው።

የሳምንቱ መጨረሻ የፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች ግምት

በፖሊሶች መካከል በነበረ የተኩስ ልውውጥ ሕይወት ጠፋ

• የዛምቢያ የሀገሪቷ መንግስት ከእንግሊዝ የተለገሰውን 3.5 ሚሊዮን ዶላር መልሷል። ገንዘቡ በተገቢው ሁኔታ ጥቅም ላይ አልዋለም ከተባለ በኋላ ነበር እንዲመለስ የተወሰነው።

ኬንያ

• የኬንያ መንግስት ያለ ስራ ፈቃድ ህገ ወጥ የደህንነት ቢሮ ከፍተው የነበሩ አምስት ቻይናውያንን አሰረ። በቻይናውያኑ ቢሮ ወታደራዊ የደንብ ልብስ፣ አስለቃሽ ጭስና የራድዮ መገናኛ ተገኝቷል።

ከተቀረው አለም

• የአለም አቀፉ የፖሊስ ኤጀንሲ ኢንተርፖል ሀላፊ መጥፋታቸውን ተከትሎ ፈረንሳይ ምርመራ ከፍታለች። ቻይናዊው የተቋሙ ሀላፊ ፈረንሳይ ከሚገኘው ቢሯቸው ወደ ቻይና ለመሄድ ከሳምንት በፊት ከወጡበት ጊዜ አንስቶ እስከአሁን የደረሱበት አልታወቅም።

• ህንድ ከሩስያ ኤስ 400 የተባለ ሚሳኤል ለመግዛት ወሰነች። በአምስት ቢሎዮን ዶላር የተገዛውን ሚሳኤል ተከትሎ አሜሪካ ማዕቀብ ልትጥል ብትችልም የህንድና የሩስያ ፕሬዘዳንቶችን ከመስማማት አላገዳቸውም።

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