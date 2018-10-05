የአርብ ምሽት አጫጭር ዜናዎች ከኢትዮጵያ እስከ ሩሲያ ይወስደናል
ኢትዮጵያ
• በአዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ ላይ በሚደረገው ውይይት ምክንያት የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች የመግቢያ ጊዜ ላልተወሰነ ጊዜ እንደተራዘመ የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
•የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ሠራዊት በተባበሩት መንግሥታት ተሸለመ
• ናይኪ ሮናልዶ ላይ የቀረበው ውንጀላ"አሳስቦኛል" አለ
• የኢትዮጵያና ኤርትራን ወዳጅነት የሚያጠናክር የሩጫ ውድድር በመቀሌ እንደሚካሄድ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን ዘገቡ። ጥቅምት 11 የሚካሄደው ሩጫው የታላቁ ሩጫ አካል ሲሆን አምስት ኪሎ ሜትር ይሸፍናል።
ዛምቢያ
• የ73 ዓመት ዛምቢያዊት በንግድ አስተዳደር ፒኤችዲያቸውን ማግኘታቸው በብዙዎች አስመስግኗቸዋል። ባለ ፒኤችዴዋ የአምስት ልጆች እናትና የአስር የልጅ ልጆች ቅድመ አያት ናቸው።
• የሳምንቱ መጨረሻ የፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች ግምት
• በፖሊሶች መካከል በነበረ የተኩስ ልውውጥ ሕይወት ጠፋ
• የዛምቢያ የሀገሪቷ መንግስት ከእንግሊዝ የተለገሰውን 3.5 ሚሊዮን ዶላር መልሷል። ገንዘቡ በተገቢው ሁኔታ ጥቅም ላይ አልዋለም ከተባለ በኋላ ነበር እንዲመለስ የተወሰነው።
ኬንያ
• የኬንያ መንግስት ያለ ስራ ፈቃድ ህገ ወጥ የደህንነት ቢሮ ከፍተው የነበሩ አምስት ቻይናውያንን አሰረ። በቻይናውያኑ ቢሮ ወታደራዊ የደንብ ልብስ፣ አስለቃሽ ጭስና የራድዮ መገናኛ ተገኝቷል።
ከተቀረው አለም
• የአለም አቀፉ የፖሊስ ኤጀንሲ ኢንተርፖል ሀላፊ መጥፋታቸውን ተከትሎ ፈረንሳይ ምርመራ ከፍታለች። ቻይናዊው የተቋሙ ሀላፊ ፈረንሳይ ከሚገኘው ቢሯቸው ወደ ቻይና ለመሄድ ከሳምንት በፊት ከወጡበት ጊዜ አንስቶ እስከአሁን የደረሱበት አልታወቅም።
• ህንድ ከሩስያ ኤስ 400 የተባለ ሚሳኤል ለመግዛት ወሰነች። በአምስት ቢሎዮን ዶላር የተገዛውን ሚሳኤል ተከትሎ አሜሪካ ማዕቀብ ልትጥል ብትችልም የህንድና የሩስያ ፕሬዘዳንቶችን ከመስማማት አላገዳቸውም።