የአፍሪካ አገራት ዕዳ በእጥፍ መጨመሩን የተመለከተና ሌሎች አጫጭር ዜናዎችን ያንብቡ።
ኢትዮጵያ
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በህገወጥ መንገድ ተይዞ የቆየ 38 ሺ ካሬ ቦታ በ28 ማህበራት ለተደራጁ ወጣቶች ተላልፎ ተሰጠ።
የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወጣቶች በዚህ ቦታ ላይ በህጋዊ መንገድ ተደራጅተን እንስራ ማለታቸውን ተከትሎ ነው ቦታው ለ1040 ወጣቶች ተላልፎ የተሰጠው።
***
ጨፌ ኦሮሚያ በክልል ደረጃ የነበሩ 42 ቢሮዎች ወደ 38 ዝቅ እንዲደረጉ ወሰነ።
የኦሮሚያ ክልል ርእሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳ አንዳሉት፥ የአደረጃጀት ለውጥ ማድረግ ያስፈለገው በመልካም አስተዳደር ዙሪያ ያሉ የህዝብ ቅሬታዎችን ለመፍታት ነው።
ስፔን
በስፔኗ ማድሪድ የሚገኝ ፍርድ ቤት አዲስ የተወለዱ ህጻናትን ሰርቆ በመውሰድ መውለድ ለማይችሉ ቤተሰቦች ሲሸጡ የነበሩ የቀድሞ ዶክተርን በነጻ አሰናበተ።
የ85 ዓመቱ የማህጸን ህክምና ባለሙያ ኤድዋርዶ ቬላ ወንጀሉን መፈጸማቸው ቢረጋገጥም ፍርድ ቤቱ ግን ወንጀሉ ከተፈጸመ በጣም ብዙ ጊዜ አልፏል በማለት በነጻ አሰናብቷቸዋል።
ሳዑዲ አረቢያ
ታዋቂው ሳኡዲ አረቢያዊ ጋዜጠኛ ጀማል ካሹጊ ቱርክ ኢስታንቡል በሚገኘው የገዛ አገሩ ኤምባሲ ውስጥ መገደሉ ተሰማ።
አብራው ወደ ሳኡዲ ቆንስላ ሄዳ የነበረችውን ባለቤቱ "ምናልባት ካልተመለስኩ በዚህ ስልክ ቁጥር የረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ረዳት ለሆነ ሰው ደውለሽ ተናገሪ" ብሏት እንደነበር ገልጻለች።
ኮንጎ ሪፐብሊክ
በኮንጎ ሪፐብሊክ ነዳጅ ጭኖ በዋና መንገድ ላይ ይጓዝ የነበረ ተሽከርካሪ ከሌላ መኪና ጋር ተጋጭቶ በመፈንዳቱ የ50 ሰዎችን ህይወት ቀጠፈ።
በኪሳንቱ ከተማ በደረሰው አደጋ ከሞቱት ሰዎች በተጨማሪ መቶ ሰዎች ከፍተኛ የመቃጠል አደጋ ደርሶባቸዋል።
ናይጄሪያ
ናይጄሪያ ውስጥ በቦኮ ሃራም ታግተው የነበሩ 200 ሴት ህጻናትን ለማስመለስ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ የነበሩት አቢ ኢዜክዌሲሊ በቀጣዩ ዓመት በሃገራቸው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ላይ እንደሚወዳደሩ አስታወቁ።
የናይጄሪያን መንግስት በመተቸት የሚታወቁት ወይሮዋ ከአሁኑ ፕሬዝዳንት ሞሃመዱ ቡሃሪና ምክትሉ አቲኩ አቡባክር ጋር የሚፎካከሩ ይሆናል።
እንግሊዝ
በእንግሊዙ ግብረ ሰናይ ድርጅት ጁብሊ በተሰራ አዲስ ጥናት መሰረት ባለፉት ሁለት ዓመታት ብቻ የአፍሪካ ሃገራት እዳ በእጥፍ ጨምሯል።
ከአለም ባንክ፣ ከአለማቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ እና ሌሎች የግል ባንኮች የሚገኙ ብድሮች ከፍተኛ የወለድ መጠን ደግሞ እንደ ምክንያትነት ተቀምጧል።
****
በእንግሊዝ ከሶስት ሴት ተማሪዎች አንዷ ጾታዊ ትንኮሳ እንደሚደርስባት አንድ ጥናት አመለከተ።
በጥናቱ የተሳተፉ ሴት ተማሪዎች እንደገለጹት የትምህርት ቤት የደንብ ልብስ ሲለበሱ ያልተፈለገ ትኩረትና ትንኮሳ ያጋጥማቸዋል።
***
ከህክምና ስህተት ጋር በተያያዘ አንድ የስድስት ዓመት ህጻን የ37 ሚለዮን ዶላር ካሳ አገኘ።
በእንግሊዝ የሚገኘው ዋትፎርድ ሆስፒታል ችግሩን ቀድሜ ማወቅ ባለመቻሌ ይቅርታ ጠይቃለው፤ ካሳውንም እከፍላለው ብሏል።
ሩሲያ
ሩሲያዊው የድብልቅ ማርሻል አርትስ ተወዳዳሪ ካቢብ ስኮትላንዳዊው ኮነር መክሩገርን ማሸነፉን ተከትሎ ብዙ ሩሲያውያን ደስታቸውን መንገድ ላይ በመውጣት እየገለጹ ነው።
ካቢብ በአለማቀፍ ደረጃ የቅልቅል ማርሻል አርትስ አሸናፊ ሲሆን የመጀመሪያው ሩሲያዊ ነው።
• ኢትዮጵያዊው የ100 ሜትር ክብረወሰን ባለቤት
ሶማሊያ
የአልሸባቡ ቃል አቀባይ ሼክ አሊ ዴሬ በሞቃዲሾ ጎዳናዎች ላይ ሲንሸራሸር ነበር ተባለ።
እሱ ስለመሆኑ አስካሁን እርግጠኛ መሆን ባይቻልም ሰውዬው ለተቸገሩ ሶማሊያውያን ገንዘብ ሲያድል ነበር ተብሏል።