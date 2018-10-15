የበረራ አስተናጋጇ ከቆመ አውሮፕላን በመስኮት መውደቋን የተመለከተና ሌሎች አጫጭር ዜናዎች ያንብቡ።
ታንዛኒያ
• ደብዛው የጠፋው ታንዛኒያዊው ቢሊዬነር ሞሃመድ ዴውጂ ቤተሰቦች ያለበትን ለሚነግረን ሰው 1 ቢሊየን የታንዛኒያ ሽልንግ እንከፍላለን አሉ።
በአፍሪካ በዕድሜ ትንሹ ቢሊዬነር ሞሃመድ ዴውጂ ባለፈው ሳምንት ነበር በታጠቁ ሰዎች ታግቶ የተወሰደው።
ቻይና
• አንዲት ታዋቂ ቻይናዊ የሃገሪቱን ብሔራዊ መዝሙር በትክክል አልዘመርሽም ተብላ ለአምስት ቀን ታሰረች።
ያንግ ካዪሊ ከ40 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑት ተከታዮቿ በቀጥታ የቻይናን ብሔራዊ መዝሙር ስትዘምር እጆቿን አወናጭፋ ነበር።
• የሰኔ 16ቱ ጥቃት ተጠርጣሪ ላይ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ተሰጠ
ህንድ
• በህንድ በሚገኝ አየር መንገድ ውስጥ የምትሠራ የበረራ አስተናጋጅ ከቆመ አውሮፕላን በመስኮት ወደቀች።
የበረራ አስተናገጇ ሃርሻ ሎቦ አውሮፕላኑን ለቀጣይ በረራ በማዘጋጀት ላይ ነበረች።
አንጎላ
• 180 ሺ የሚሆኑ የኮንጎ ስደተኞች 300 ኪሎሜትር ከምታዋስናቸው ጎረቤት ሃገር አንጎላ ተባረሩ።
ስደተኞቹ ለምን እንደተባረሩ ባይታወቅም አብዛኛዎቹ ሕጋዊ ወረቀት እያለን ነው የተባረርነው ብለዋል።
• ''ታሪክ ተሰራ! አባታችን በጣም ኮርተንብሃል''
አሜሪካ
• በአሜሪካ ጭንቅላቱ ፕላስቲክ ዕቃ ውስጥ የተጣበቀ ድብ ከሦስት ቀናት በኋላ ነጻ ወጣ።
45 ኪሎ የሚመዝነው ድብ እራሱን እንዲስት ከተደረገ በኋላ በእንስሳት ጥበቃ ባለሙያዎች ፕላስቲኩ ከጭንቅላቱ ተላቆለታል።
ቤልጂየም
• ከዴሞክራቲክ ኮንጎ በ1975 ወደ ቤልጂየም የመጡት ፒዬር ኮምፓኒ በሃገሪቱ ታሪክ የመጀመሪያው ጥቁር ከንቲባ ሆነው ተመረጡ።
ከንቲባው በማንቸስተር ሲቲ የሚጫወተው ቪንሰንት ኮምፓኒ ወላጅ አባት መሆናቸው ተገልጿል።
• በሶማሊያ ታሪክ አስከፊ ለተባለው ፍንዳታ ተጠያቂ የሆነው ግለሰብ በሞት ተቀጣ
ኬንያ
• ጉግል መንገደኞች የሚሄዱበትን መንገድ በድምጽ የሚነግር አገልግሎቱን በኬንያ ሞተር ብስክሌቶች ላይ ጀመረ።
አገልግሎቱ ከዚህ በፊት በእሲያ የተጀመረ ሲሆን፤ ኬንያ የመጀመሪያዋ አፍሪካዊ ሃገር ሆናለች።
ሃንጋሪ
• አውሮፓዊቷ ሃገር ሃንጋሪ ማንኛውም ሰው በመንገድ ላይ መኖርና መተኛት የሚከለክል ሕግ አወጣች።
የተባበሩት መንግስታት ደግሞ በመንገድ ላይ የሚኖሩ ሰዎችን ሰብአዊ መብት የሚጻረር ነው በማለት ሕጉን ተቃውሟል።
• የአውሮፓ አገራት የተገደለው የሳዑዲ ጋዜጠኛ ምርመራ እንዲቀጥል አሳሰቡ
ዩጋንዳ
• ከዚህ በኋላ ዬ! ብላችሁ ጥሩኝ ያለው ሙዚቀኛው ካንዬ ዌስት ለዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ የስኒከር ጫማ ስጦታ አበረከተ።
ፕሬዝዳንቱ እንደገለጹት ከሙዚቀኛው ጋር የሃገራቸውን ቱሪዝም ማሳገድ በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ ተወያይተዋል።
ፈረንሳይ
• በደቡባዊ ፈረንሳይ በጣለ ከባድ ዝናብ 13 ሰዎች በጎርፍ ተወስደው ሕይወታቸው አለፈ።
የአካባቢው ባለሥልጣናት እንደተናገሩት አደጋው የደረሰው ለወራት መጣል የነበረበት ዝናብ በሰዓታት ውስጥ በመጣሉ ነው።