የበረራ አስተናጋጇ ከቆመ አውሮፕላን በመስኮት መውደቋን የተመለከተና ሌሎች አጫጭር ዜናዎች ያንብቡ።

  • 15 ኦክተውበር 2018
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ታንዛኒያ

• ደብዛው የጠፋው ታንዛኒያዊው ቢሊዬነር ሞሃመድ ዴውጂ ቤተሰቦች ያለበትን ለሚነግረን ሰው 1 ቢሊየን የታንዛኒያ ሽልንግ እንከፍላለን አሉ።

በአፍሪካ በዕድሜ ትንሹ ቢሊዬነር ሞሃመድ ዴውጂ ባለፈው ሳምንት ነበር በታጠቁ ሰዎች ታግቶ የተወሰደው።

ቻይና

• አንዲት ታዋቂ ቻይናዊ የሃገሪቱን ብሔራዊ መዝሙር በትክክል አልዘመርሽም ተብላ ለአምስት ቀን ታሰረች።

ያንግ ካዪሊ ከ40 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑት ተከታዮቿ በቀጥታ የቻይናን ብሔራዊ መዝሙር ስትዘምር እጆቿን አወናጭፋ ነበር።

የሰኔ 16ቱ ጥቃት ተጠርጣሪ ላይ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ተሰጠ

ህንድ

• በህንድ በሚገኝ አየር መንገድ ውስጥ የምትሠራ የበረራ አስተናጋጅ ከቆመ አውሮፕላን በመስኮት ወደቀች።

የበረራ አስተናገጇ ሃርሻ ሎቦ አውሮፕላኑን ለቀጣይ በረራ በማዘጋጀት ላይ ነበረች።

አንጎላ

• 180 ሺ የሚሆኑ የኮንጎ ስደተኞች 300 ኪሎሜትር ከምታዋስናቸው ጎረቤት ሃገር አንጎላ ተባረሩ።

ስደተኞቹ ለምን እንደተባረሩ ባይታወቅም አብዛኛዎቹ ሕጋዊ ወረቀት እያለን ነው የተባረርነው ብለዋል።

''ታሪክ ተሰራ! አባታችን በጣም ኮርተንብሃል''

አሜሪካ

• በአሜሪካ ጭንቅላቱ ፕላስቲክ ዕቃ ውስጥ የተጣበቀ ድብ ከሦስት ቀናት በኋላ ነጻ ወጣ።

45 ኪሎ የሚመዝነው ድብ እራሱን እንዲስት ከተደረገ በኋላ በእንስሳት ጥበቃ ባለሙያዎች ፕላስቲኩ ከጭንቅላቱ ተላቆለታል።

ቤልጂየም

• ከዴሞክራቲክ ኮንጎ በ1975 ወደ ቤልጂየም የመጡት ፒዬር ኮምፓኒ በሃገሪቱ ታሪክ የመጀመሪያው ጥቁር ከንቲባ ሆነው ተመረጡ።

ከንቲባው በማንቸስተር ሲቲ የሚጫወተው ቪንሰንት ኮምፓኒ ወላጅ አባት መሆናቸው ተገልጿል።

በሶማሊያ ታሪክ አስከፊ ለተባለው ፍንዳታ ተጠያቂ የሆነው ግለሰብ በሞት ተቀጣ

ኬንያ

• ጉግል መንገደኞች የሚሄዱበትን መንገድ በድምጽ የሚነግር አገልግሎቱን በኬንያ ሞተር ብስክሌቶች ላይ ጀመረ።

አገልግሎቱ ከዚህ በፊት በእሲያ የተጀመረ ሲሆን፤ ኬንያ የመጀመሪያዋ አፍሪካዊ ሃገር ሆናለች።

ሃንጋሪ

• አውሮፓዊቷ ሃገር ሃንጋሪ ማንኛውም ሰው በመንገድ ላይ መኖርና መተኛት የሚከለክል ሕግ አወጣች።

የተባበሩት መንግስታት ደግሞ በመንገድ ላይ የሚኖሩ ሰዎችን ሰብአዊ መብት የሚጻረር ነው በማለት ሕጉን ተቃውሟል።

የአውሮፓ አገራት የተገደለው የሳዑዲ ጋዜጠኛ ምርመራ እንዲቀጥል አሳሰቡ

ዩጋንዳ

• ከዚህ በኋላ ዬ! ብላችሁ ጥሩኝ ያለው ሙዚቀኛው ካንዬ ዌስት ለዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ የስኒከር ጫማ ስጦታ አበረከተ።

ፕሬዝዳንቱ እንደገለጹት ከሙዚቀኛው ጋር የሃገራቸውን ቱሪዝም ማሳገድ በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ ተወያይተዋል።

ፈረንሳይ

• በደቡባዊ ፈረንሳይ በጣለ ከባድ ዝናብ 13 ሰዎች በጎርፍ ተወስደው ሕይወታቸው አለፈ።

የአካባቢው ባለሥልጣናት እንደተናገሩት አደጋው የደረሰው ለወራት መጣል የነበረበት ዝናብ በሰዓታት ውስጥ በመጣሉ ነው።