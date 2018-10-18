ተፈጥሯዊ መለያችን ስለሆነው ስለድምጻችን ልናውቃቸው የሚገቡ ሰባት ነጥቦች
ሁሉም ሠው የተለየ ድምጽ ይዞ ነው የሚወለደው።
የቋንቋ አስተማሪ ወይንም ዘፋኝ ሊሆኑ ይችላሉ። ምን ያህል ግን ስለአስደናቂው የሰው ልጅ የተፈጥሮ ሃብት ምን ያህል ያውቃሉ?
የቢቢሲ ሳይንስ ፕሮግራም በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት በማድረግ አስገራሚ ውጤቶችን አግኝቷል።
1. ሁላችንም ከውልደት ጀምሮ የአነጋገር ዘዬ አለን
ህጻናት ማሕጸን ውስጥ እያሉ ጀምሮ ነው የቤተሰቦቻቸውን የአነጋገር ዘዬ የሚይወርሱት።
ተመራማሪዎች አዲስ የተወለዱ ፈረንሳያዊያን እና ጀርመናዊያን ላይ ባደረጉት ምርምር ለቅሷቸው የቤተሰቦቻቸውን ዘዬ የያዘ መሆኑን አረጋግጠዋል።
• በርካቶች ከምጥ ይልቅ በቀዶ ህክምና መውለድን እየመረጡ ነው
ከዚህ በመነሳትም የህጻናትን ለቅሶ ብቻ በመስማት ሃገሮቻቸውን መናገር እንደሚቻል ገልጸዋል።
2. የድምጽ ሳጥናችን ከውስጥ ምን ዓይነት ድምጽ አለው
ድምጽ የሚጀምረው አየር በተመጠነ መልኩ በድምጽ ሳጥናችን በኩል ከደረታችን ሲወጣ ነው።
ሁለቱ የድምጽ አውታሮች ወይንም ቮካል ኮርዶች አየር ሲወጣ እና ሲገባ ንዝረት የሚፈጥር ሲሆን ይህም ድምጽ ይፈጥራል።
• የካንሰር የደም ምርመራ "አሰደናቂ ውጤት" አስገኘ
ከዚህ በተጨማሪ እንደ መንጋጋ፣ ምላስ፣ ከንፈር እና ሌሎችም የድምጽ መፍጠሪ አካላችንን በመጠቀም ድምጽ ይፈጠራል።
3. ለምን ይጎረንናል?
የወንዶች ድምጽ በጉርምስና ወቅት ይቀየራል። የድምጽ ሳጥናቸው ካለበት ቦታ ትንሽ ዝቅ በማለት ወጣ ለማለት ይሞክራል። ይህም ማንቁርጥ (የአዳም አፕል) በመባል በብዛት ይታወቃል።
በዚህ ምክንያትም በድምጽ ሳጥን እና በአፍ መካከል ያለው ርቀትም ይሰፋል።
• በህንድ ጥቅም ላይ የዋሉ የንፅህና መጠበቂያ ጨርቆች ለምን ተፈለጉ?
ርቀቱ መስፋቱ ደግሞ ዝቅ ያለ ድምጽ (ኖት) እንዲኖር እና የወንዶች ድምጽ ጎርናና እንዲሆን ያደርጋል።
ሴቶችም በሚያርጡበት ወቅትም አነስተኛ በሆነ ሁኔታ ግን በተመሳሳይ ሂደት ውስጥ ያልፋሉ። ይህም የድምጻቸውን ቅላጼ ዝቅ ያደርገዋል።
4. የሚወዱትን ሠው ድምጽ ያስመስላሉ
አንድን ሠው የበለጠ በወደድን ጊዜ ድምጻችን ከምንወደው ሠው ድምጽ ጋር እያመሳሰልን እንሄዳሉ።
ለምሳሌ አንዲትን ሴት የወደደ ወንድ ከእሷ ጋር ሲያወራ የድምጹን ቅላጼ ከፍ አድርጎ ነው።
በህንድ ጥቅም ላይ የዋሉ የንፅህና መጠበቂያ ጨርቆች ለምን ተፈለጉ?
5. እርጅና ሲጫጫን
ዕድሜ ሲጨምር የድምጽ አውታሮች ወይም ቮካል ኮርዶች ስለማይጠነክሩ አየር ማስወጣት ይጀምራሉ። ይህም ድምጻችን የበለጠ ትንፋሽ ያለው ዓይነት ይሆናል።
ይህ ማለት ደግሞ የትንፋሽ እጥረት ስለሚያጋጥመን ረዣዥም ዓረፍተ ነገሮችን አይናገሩም።
የጡንቻ መድከም ስለሚጨመርበትም ዕድሜ ሲጨምር የድምጻችን ቅላጼ ከፍ ይላል።
6. ድምጻችን ለረዥም ጊዜ ወጣት ሆኖ ይቆያል
ጥሩው ዜና ዕድሜያችን እየጨመረ ሰውነታችን እያረጀ ሲሄድ ድምጻችን የሚታየው ለውጥ ግን አነስተኛ ነው።
የሠዎችን ድምጽ በመስማት ዕድሜያቸውን ለመገመት ከሞከሩ በአማካይ ዕድሜያቸውን ዝቅ አድርገው ነው የሚገምቱት።
7. ድምጻችንን እንዴት መንከባከብ እንችላለን?
ዕድሜያችን ሲጨምር እንደሠውነታችን ሁሉ የድምጻችን ጡንቻዎችም ተከታታይ ልምምድ ይፈልጋሉ።
ይህን የድምጽ ልምምድ በማድረግ የድምጽ አውታሮችን በመለጠጥ በጥሩ ደረጃ ላይ ሊያቆዩ ይችላሉ። (ግን ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ አይደለም የሚለማመዱት)
- እንደ 'ሃና' የመሳሰሉ ድምጾችን በመምረጥ በሚችሉት መጠን ይለጥጡት። ረዘም አድርገው ድምጽዎን በማጉላት ይለማመዱ።
- ሲጀምሩ ከፍ አድርገው ይጀምሩ፡ ሃሃሃሃሃ-ሃ-ሃ ሃ ሃ ሃ. . .
- ድምጽዎ እወረደ እስኪሄድ ድረስ ይቆዩ: ሃሃሃሃሃሃሃሃሃሃ. . .
- ዝቅ ብለው እስከሚችሉት ድረስ ለመቀጠል ይሞክሩ: ሃሃሃሃሃሃሃሃሃሃሃሃ-ና-ና-ና
- ቃሉ መጨረሻ ላይ ሲደርሱ ድምፋችን የሚሰባበረው አየር ሲያጥረን ነው።
- ይህንኑ ይድገሙ
ወይንም ደግሞ የዘፈን ቡድን ውስጥ መግባትም ሌላኛው አማራጭ ነው። ይህም ድምጻችን ጤነኛ እንዲሆን ከመርዳቱም በላይ በመዝፈናችን እና ከሌሎች ጋር በመተዋወቃችን የሚያዝናናን ይሆናል።