የማክሰኞ ምሽት አጫጭር ዜናዎች ከሩሲያው እስከ ማዳጋስካር ይወስደናል
ዩክሬን
እራሱን የሞተ በማስመስል ፈረንሳይ ውስጥ በድብቅ ቅንጡ ህይወት ሲመራ ነበረ ዩክሬናዊ በቁጥጥር ስር ዋለ።
ተጠጣሪው በአለማ አቀፍ ማጭበርበርና ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ወንጀሎች ሲፈለግ እንደነበር የአውሮፓ ፖሊስ ተቋም ገልጿል።
አንጎላ
አንጎላ ህገ-ወጥ ያለቻቸውን ቤተ እምነቶች ከቀጣዩ ወር ጀምሮ ልትዘጋ መሆኑን አስታወቀች።
የባህል ሚኒስትሯ እንደገለጹት እርምጃው ያስፈለገው ከውጪ ሃገራት እምነቶች ጋር ተያይዘው የሚመጡ ጫናዎችን ለመቀነስ ነው።
• የአዲስ አበባ ወጣቶች በሳምንቱ መጨረሻ እንደሚለቀቁ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ
ሩሲያ
የሩሲያው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከአለማ አቀፉ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት እራሱን አገለለ።
የኮንስታንቲኖፕሉ ፓትሪያርክ ለዩክሬን ቤተክርስቲያን እውቅና መስጠታቸውን ተከትሎ ነው ሩሲያ እራሷን ያገለለችው።
ዴሞክራቲክ ኮንጎ
በዲሞክራቲክ ኮንጎ ካለው አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ የተፈጠረው ረሃብ ካለፈው ዓመት በእጥፍ መጨሩ ተገለጸ።
የተባበሩት መንግሥታት እንዳስታወቀው ከ13 ሚሊዯን በላይ ሰዎች በምግብ እጥረት እየተሰቃዩ ነው።
• ኢንጅነር አይሻ መሃመድ የሃገር መከላከያ ሚኒስትር ሆነው ተሾሙ
ሕንድ
ሕንድ ውስጥ አራት ሴቶችንና አንድ ህጻን የገደለ የሃይማኖት አባትና 14 ተከታዮቹ የእድሜ ልክ እስራት ተፈረደባቸው።
ተጎጂዎቹ ህይወታቸውን ያጡት ቤት ውስጥ ተቆልፎባቸው በተፈጠረ የአየር እጥረት እንደሆነ ፍርድ ቤቱ አስታውቋል።
ናይጄሪያ
ናይጄሪያ ውስጥ ባለፈው መጋቢት በቦኮሃራም ታግተው ከነበሩት የአለማቀፉ ቀይ መስቀል ሰራተኞች መካከል ሁለተኛዋ ሴት ተገደለች።
አጋቾቹ ለናይጄሪያ መንግስት ያስቀመጡት ቀነ ገደብ በማለፉ ነው ሃዉና ሊማን የተገደለችው።
• ማደጋስካር ለመጀመሪያ ጊዜ ለአፍሪካ ዋንጫ አለፈች
ፈረንሳይ
በ2015 ፓሪስ ውስጥ ደርሶ በነበረው የሽብር ጥቃት ተጎጂ ነኝ በማለት ስትነቀሳቀስ የነበረች ሴት በማጭበርበር ወንጀል ተከሳ 6 ወር ተፈረደባት።
አሌክሳንድራ የተባለቸው ሴት ለተጎጂዎች ከተሰባሰበው ገንዘብም 23 ሺ ዶላር መውሰዷ በክስ መዝገቧ ላይ ቀርቧል።
ሞሮኮ
በሞሮኮ ዋና ከተማ ራባት በደረሰ የባቡር መገልበጥ አደጋ 4 ሰዎች ሲሞቱ ከ10 በላይ ደግሞ ጉዳት ደረሰባቸው።
በማህበራዊ ሚዲያዎች የተሰራጩ ፎቶዎችና ተንቀሳቃሽ ምስሎች አደጋውን ከዚህም በላይ ሰዎች ህይወት ሊቀጥፍ እንደሚችል ማሳያ ነው ተብሏል።
አሜሪካ
በአሜሪካዊቷ ታዋቂ ሙዚቀኛ ቴይለር ስዊፍት ስም የተሰየመችው የዋልያ ዝርያ አሜሪካ ውስጥ ከሚገኝ ፓርክ አመለጠች።
ታይለር ስዊፍት ከጥብቅ ደኑ እንዴት እንደወጣች እየተጣራ ነው ተብሏል።
ማደጋስካር
ማደጋስካር ኢኳቶሪያል ጊኒን 1 ለባዶ በማሸነፍ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ለአፍሪካ ዋንጫ አለፈች።
በቀጣዩ ዓመት ካሜሩን ለምታዘጋጀው ውድድር ማለፏን ያረጋገጠች የመጀመሪያዋ ሃገርም ሆናለች።
• "የመሰረታዊ ፍጆታ እጥረት ካጋጠመን ዘጠነኛ ቀናችን ነው"
ሳኡዲ አረቢያ
የአሜሪካው የውጪ ጉዳዮች ኃላፊው ማይክ ፖምፔዮና የሳኡዲው ልዑል አልጋ ወራሽ ሞሃመድ ቢን ሰልማን ጋር በጋዜጠኛ ጃማል ካሾጊ ጉዳይ ላይ ተወያዩ።
ከሁለት ሳምንት በፊት በሳኡዲ ኤምባሲ ውስጥ የተሰወረው ጋዜጠኛ በሳኡዲ ተላላኪዎች ሳይገደል እንዳልቀረ የቱርክ ባለስልጣናት ተናግረዋል።
አፍሪካ
25 በመቶ የሚሆኑ አፍሪካውያን ቤታቸውንና መሬታቸውን የማጣት ስጋት እንዳለባቸው በአለማ አቀፍ ደረጃ የተሰራ ጥናት ጠቆመ።
ጥናቱ በተካሄደባቸው የአፍሪካ ሃገራት በቀጣዮቹ 5 ዓመታት ከፍተኛ ስጋት እነደሚፈጠርም ተገልጿል።