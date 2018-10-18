ሁለት ነጭ ደቡብ አፍሪካዊያን ገበሬዎች የ16 ዓመት ታዳጊ በመግደል ወንጀለኛ ተባሉ
በቀረበባቸው ክስ ላይ እንደተመለከተው ግለሰቦቹ ታዳጊውን የገደሉት እንደ አውሮፓውያኑ ባለፈው ዓመት ነው።
ሁለቱ ሰዎች የሱፍ እህል ሰርቋል በሚል ታዳጊውን ከጭነት መኪና ላይ ገፍትረው በመጣላቸው ነው ወንጀለኛ የተባሉት።
ገበሬዎቹ ግን ታዳጊውን ገፍትረውት ሳይሆን ከመኪናው ላይ ወድቆ እንደሆነ ተናግረዋል።
"የመከላከያ ሚኒስቴርን በተሻለ መልኩ መምራት ይቻላል" ኢንጂነር አይሻ መሀመድ
የተቃዋሚ ፓርቲው ኢኮኖሚክ ፍሪደም ፋይተር(ኢኤፈኤፍ)ፓርቲ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ በደስታ ተቀብሎታል።
"የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ደቡብ አፍሪካዊያን በአገሪቱ ፍትህ ስርዓት እንዲተማመኑ የሚያደርግ ነው።እነዚህ ነጭ ነዘረኞች ወህኒ ቤት እድሜአቸውን ያሳልፋሉ" በማለት የፓርቲው ቃል አቀባይ ተናግረዋል።
ሁለቱ ግለሰቦች ዛሬ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ ተብሏል።