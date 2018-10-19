ፖሊስ: አብዲ ሞሐመድ ዑመር ከእስር ቤት ለማምለጥ ሞክረዋል

  • 19 ኦክተውበር 2018
አቶ አብዲ ሞሃመድ Image copyright BBC Somali

የቀድሞው የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ አብዲ መሐመድ ከእስር ቤት ለማምለጥ ሙከራ አድርገዋል ሲል ፖሊስ ለፍርድ ቤት ተናገረ።

አቶ አብዲ ዛሬ በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በቀጠሯቸው መሰረት በቀረቡበት ወቅት ፖሊስ አቶ አብዲ የታሰሩበትን ቢሮ መስታወት በመስበርና የጥበቃ አባልን በማነቅ ለማምለጥ ሙከራ አድርገዋል ሲል ለፍርድ ቤቱ ተናግሯል።

አቶ አብዲ በበኩላቸው ድርጊቱን እንዳልፈጸሙ እና ሆን ተብሎ ስማቸውን ለማጥፋትና የተደረገ ሴራ ነው ብለዋል።

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አቶ አብዲ ጨምረውም ምቹ ባልሆነ እስር ቤት መታሰራቸውን፣ የአዕምሮ ህመምተኛ የሆነ ታራሚ የታሰሩበትን ክፍል በር ገንጥሎ በመግባት ሁለት ቀን ጉዳት ሊያደርስባቸው እንደሞከረና ይህም በደህንነታቸው ላይ ስጋት ፈጥሮብኛል በማለት ለፍርድ ቤቱ እንዳስረዱ የኢቲቪ የኢትዮጵያ አገልግሎትን ጠቅሶ ዘግቧል።

ፖሊስ በአቶ አብዲ መሐመድ የክስ መዝገብ ተጨማሪ መረጃ ለማሰባሰብ የ10 ቀናት የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን የጠየቀ ሲሆን ፍርድ ቤቱም ፖሊስ የምርመራውን ውጤት ለጥቅምት 19 ቀን 2011 ዓ.ም ይዞ እንዲቀርብ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።